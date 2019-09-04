Свердловчанина оштрафовали на 20 тысяч за работу кредитором

Генерального директора «Лидер-Капитала» из Новой Ляли оштрафовали на 20 тысяч рублей за кредиты. Компания оформляла ипотеку и кредиты на квартиры за счет материнского капитала, не имея на это прав. Проценты за деньги начисляли на следующий день после того, как сумма приходила на счет заемщика, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. При этом согласно условиям договора ограничение на жилье накладывали до погашения ипотеки.

По федеральному законодательству у «Лидер-Капитала» не было прав выдавать кредиты. После проверки прокуратура возбудила административное дело. Суд согласился с надзорным ведомством и назначил гендиректору компании 20 тысяч рублей штрафа.