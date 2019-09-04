Свердловчанин попал под суд из-за медали деда
15:56, 04 Сентябрь 2019
Внук хотел заработать на награде 300 рублей, но теперь ему грозит штраф, который будет в десятки раз больше.
Житель Нижнего Тагила попал под суд из-за медали деда. Награду с надписью «За доблестный труд» мужчина нашел у себя дома и разместил объявление о продаже в интернете. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО, внук предложил другим купить награду за 300 рублей.
Свердловчанина задержали 30 июля на встрече с покупателем. На мужчину завели уголовное дело. За попытку продать государственную награду, уральцу грозит штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за полгода, либо исправительные работы на год или арест на три месяца. Дело уже передали в суд.
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