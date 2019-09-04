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Свердловчане оценили свою зарплату на тройку

13:11, 04 Сентябрь 2019
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Фото: flickr
Жители региона недовольны деньгами, которые им платят.

Жители Свердловской области оценили свою зарплату на 2,8 балла из пяти. В опросе, который провели аналитики HeadHunter, ни один регион не получил максимальный балл по этом критерию. Лидерами рейтинга зарплат стали Пензенская область (3,4 балла) и ХМАО (3,2 балла).

Чуть лучше свердловчане оценили условия труда — 3,7 балла. Самую высокую оценку жители региона поставили сфере деятельности компании-работодателя — 4,1 балла. 68% свердловчан довольны тем, чем они занимаются. Большинство довольных работников трудится в сфере добычи сырья и автомобильном бизнесе. Юристы, административный и рабочий персонал, наоборот, меньше всех любят свою работу.

Доказательство эталона
Об испытательном центре Уралхиммаша.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Head Hunter, аналитика, опрос, зарплата, деньги, Екатеринбург, Свердловская область
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