Свердловчане оценили свою зарплату на тройку
13:11, 04 Сентябрь 2019
Жители региона недовольны деньгами, которые им платят.
Жители Свердловской области оценили свою зарплату на 2,8 балла из пяти. В опросе, который провели аналитики HeadHunter, ни один регион не получил максимальный балл по этом критерию. Лидерами рейтинга зарплат стали Пензенская область (3,4 балла) и ХМАО (3,2 балла).
Чуть лучше свердловчане оценили условия труда — 3,7 балла. Самую высокую оценку жители региона поставили сфере деятельности компании-работодателя — 4,1 балла. 68% свердловчан довольны тем, чем они занимаются. Большинство довольных работников трудится в сфере добычи сырья и автомобильном бизнесе. Юристы, административный и рабочий персонал, наоборот, меньше всех любят свою работу.
Доказательство эталона
Об испытательном центре Уралхиммаша.
Новое и интересное
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Что съесть, чтобы похудеть?
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.