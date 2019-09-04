Строители повредили газопровод в Свердловской области
19:32, 04 Сентябрь 2019
В Верхнем Тагиле работает аварийно-восстановительная бригада. Опасности для жителей нет.
В Верхнем Тагиле во время ремонта на улице Островского повредили газопровод низкого давления диаметром 57 миллиметров. Как сообщили в пресс-службе МЧС, угрозы для жителей и окружающей среды нет. На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Из-за повреждения трубы без газоснабжения остались четыре дома, в которых живут 59 человек. Пустить газ обещают уже завтра, 5 сетября.
В июле после взрыва бытового газа в поселке Буланаш без жилья остались 12 человек. Причиной происшествия стала утечка в одной из квартир. Владелец помещения этого не заметил и решил закурить.
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