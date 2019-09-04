Строители повредили газопровод в Свердловской области 

В Верхнем Тагиле во время ремонта на улице Островского повредили газопровод низкого давления диаметром 57 миллиметров. Как сообщили в пресс-службе МЧС , угрозы для жителей и окружающей среды нет. На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Из-за повреждения трубы без газоснабжения остались четыре дома , в которых живут 59 человек. Пустить газ обещают уже завтра , 5 сетября.



