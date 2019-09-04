«Спецавтобаза» выиграла суд об отмене сниженных тарифов на мусор

Региональный мусорный оператор «Спецавтобаза» выиграл суд об отмене постановления РЭК о снижении тарифов на вывоз отходов. Накануне иск удовлетворила свердловская инстанция. Решение еще не вступило в силу. У сторон есть месяц, чтобы обжаловать его.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе «Спецавтобазы», постановление Региональной энергетической комиссии «необоснованно снижало необходимую валовую выручку». Предприятие посчитало, что это ущемляет его права на нормальную работу и в дальнейшем приведет к невозможности обслуживать свердловчан.

Напомним, в мае 2019 года Региональная энергетическая комиссия пересчитала тарифы для жителей Екатеринбурга, Восточной зоны и Северного округа. «Спецавтобазе» пришлось снизить цену на вывоз мусора на 30%, «Рифею» — на 17%. По новому тарифу «Спецавтобазы» екатеринбуржцы платили 101,04 рубля в месяц с человека, жители частного сектора — 80,2 рубля. Кроме того, с 1 сентября на 30% уменьшился тариф «Экосервиса».