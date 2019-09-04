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Покрас Лампас отвлекся от креста на Уралмаше ради мирового бренда

11:03, 04 Сентябрь 2019
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Фото: «Стенограффия» / «ВКонтакте»
Пока по-прежнему неизвестно, когда художник вернется в Екатеринбург.
Каллиграфист Покрас Лампас пока не утвердил время своего визита в Екатеринбург, чтобы переделать супрематический крест на Уралмаше. Об этом ЕТВ рассказала координатор фестиваля «Стенограффия» Анна Клец. По ее словам, сейчас идут переговоры, утверждаются эскиз и время: пока никакой конкретики нет, потому что художник занят.

В это время Покрас Лампас презентует совместную коллекцию с брендом косметики M.A.C. В лимитированную линейку вошли три палетки теней с девятью базовыми оттенками в каждой и две кисти.
Доказательство эталона
Закрас Лампаса
Коммунальщики зачем-то решили закатать в гудрон работу Покраса Лампаса на Уралмаше. Самый яркие проект фестиваля «Стенограффия» оказался испорчен. Надеемся, что не окончательно.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Закрас Лампаса, Уралмаш, супрематический крест, Покрас Лампас, Покрас Лампас
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