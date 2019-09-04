Покрас Лампас отвлекся от креста на Уралмаше ради мирового бренда

Каллиграфист Покрас Лампас пока не утвердил время своего визита в Екатеринбург , чтобы переделать супрематический крест на Уралмаше. Об этом ЕТВ рассказала координатор фестиваля « Стенограффия» Анна Клец. По ее словам , сейчас идут переговоры , утверждаются эскиз и время: пока никакой конкретики нет , потому что художник занят.



