Подстаканники УГМК признали художественной ценностью

Подстаканники завода « Электрокабель», который входит в холдинг УГМК , официально признаны художественной ценностью. Особый статус изделий подтвердил художественно-экспертный совет при администрации Владимирской области.





« Подстаканники не просто неизменный атрибут железнодорожных путешествий — это один из символов России , наряду с матрешкой и балалайкой. Процесс их изготовления включает более полутора десятков этапов», — отметили в пресс-службе УГМК.



