Подстаканники УГМК признали художественной ценностью
17:08, 04 Сентябрь 2019
В холдинге рассказали, что посуда — это один из символов России.
Подстаканники завода «Электрокабель», который входит в холдинг УГМК, официально признаны художественной ценностью. Особый статус изделий подтвердил художественно-экспертный совет при администрации Владимирской области.
«Подстаканники не просто неизменный атрибут железнодорожных путешествий — это один из символов России, наряду с матрешкой и балалайкой. Процесс их изготовления включает более полутора десятков этапов», — отметили в пресс-службе УГМК.
Ранее кольчугинский завод УГМК изготовил подстаканники для ПФК ЦСКА. На никелированной продукции изображена эмблема футбольного клуба. Мастера уже выпускали подстаканники с индивидуальным дизайном для нескольких спортивных клубов: баскетбольного «Химки», футбольного «Динамо» и других. За 2019 году на предприятии выпустили 78 тысяч подстаканников.
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