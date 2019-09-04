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Платную трассу Москва — Владимир хотят продлить до Екатеринбурга

14:51, 04 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
По словам министра экономического развития Максима Орешкина, решить вопрос с дорогой нужно до 2030 года.

Платную трассу Москва — Владимир хотят продлить до Екатеринбурга. Такую идею предложил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Business FM. Орешкин заявил, что «России необходима трасса от Москвы до Екатеринбурга». По его словам, эту цель нужно поставить до 2030 года и на первом этапе сделать дорогу от Москвы до Владимира. Дальнейшее строительство будет зависеть от имеющихся ресурсов.

Максим Орешкин сообщил, что на новую платную трассу до Екатеринбурга должны уйти большегрузы. «Эффект здесь будет и с точки зрения безопасности по всей дорожной сети, и ускорения сроков доставки грузов», — сказал министр.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, министр экономразвития, Москва, строительство, дорога, трасса , Свердловская область , Екатеринбург
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