На «Красу Росгвардии» из Екатеринбурга напал автохам

На екатеринбурженку Анну Храмцову, которая в апреле 2019 года взяла титул «Краса Росгвардии», напал автохам. Как рассказала девушка в Instagram, она вместе с дочерью шла по парковке у «Мегаполиса» к своему автомобилю. В это время позади нее на белой машине ехал мужчина, который устал ждать, пока екатеринбурженка уступит дорогу. В итоге водитель задел Анну Храмцову, а потом, как сообщила «Краса Росгвардии», вышел из машины и начал угрожать. «Вышел из своего ведра и начал обливать грязью с ног до головы параллельно кидать угрозы типа: «сча, если что-то с зеркалом случилось там с моим…», — написала Храмцова.

По словам девушки, она поспешила посадить дочь в свою машину и поскорее села за руль, заблокировав дверь. Но мужчина не унялся и продолжил махать руками и говорить неприятные вещи в сторону екатеринбурженки. «Краса Росгвардии» предложила подписчикам посмотреть на лицо ее обидчика, который попал на видео, и плюнуть ему туда же.

Напомним, Анна Храмцова стала «Красой Росгвардии» весной этого года. За прапорщицу полиции проголосовали 57 тысяч человек. Победительница конкурса работает на пульте централизованной охраны управления вневедомственной охраны по Екатеринбургу в Ленинском районе города. В полиции она уже больше десяти лет.