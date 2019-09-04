«Кулаком в лицо»: екатеринбуржец ударил девушку в поезде

Житель Екатеринбурга утроил дебош в электричке до Нижнего Тагила. Когда поезд тронулся , пьяный мужчина ударил кулаком в лицо девушку , которая выходила из тамбура. Никаких причин для этого у него не было. Также он матерился и приставал к пассажирам. Сотрудники поезда вызвали наряд полиции и сообщили о драке. Мужчину оставили на станции « Нижний Тагил» и завели уголовное дело по статье « хулиганство», сообщили в пресс-службе УМВД по УРФО.



