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«Кулаком в лицо»: екатеринбуржец ударил девушку в поезде

16:31, 04 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Мужчину остановил наряд полиции в Нижнем Тагиле.
Житель Екатеринбурга утроил дебош в электричке до Нижнего Тагила. Когда поезд тронулся, пьяный мужчина ударил кулаком в лицо девушку, которая выходила из тамбура. Никаких причин для этого у него не было. Также он матерился и приставал к пассажирам. Сотрудники поезда вызвали наряд полиции и сообщили о драке. Мужчину оставили на станции «Нижний Тагил» и завели уголовное дело по статье «хулиганство», сообщили в пресс-службе УМВД по УРФО.

Пьяные пассажиры пугают пассажиров не только в электричках, но и в самолетах. В марте 2018 года мужчина, летевший в Анталию, осушил минибар и дошел до белой горячки. Перед пасадкой он стал кричать и грозился взорвать самолет. После посадки его передали полиции.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург
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