«Кулаком в лицо»: екатеринбуржец ударил девушку в поезде
16:31, 04 Сентябрь 2019
Мужчину остановил наряд полиции в Нижнем Тагиле.
Житель Екатеринбурга утроил дебош в электричке до Нижнего Тагила. Когда поезд тронулся, пьяный мужчина ударил кулаком в лицо девушку, которая выходила из тамбура. Никаких причин для этого у него не было. Также он матерился и приставал к пассажирам. Сотрудники поезда вызвали наряд полиции и сообщили о драке. Мужчину оставили на станции «Нижний Тагил» и завели уголовное дело по статье «хулиганство», сообщили в пресс-службе УМВД по УРФО.
Пьяные пассажиры пугают пассажиров не только в электричках, но и в самолетах. В марте 2018 года мужчина, летевший в Анталию, осушил минибар и дошел до белой горячки. Перед пасадкой он стал кричать и грозился взорвать самолет. После посадки его передали полиции.
Доказательство эталона
В мире промышленного производства любая оценка должна основываться на доказательствах, полученных эк
Новое и интересное
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Что съесть, чтобы похудеть?
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.