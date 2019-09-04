Кортеж Путина для поездки по Екатеринбургу обошелся в четыре миллиона

Кортеж Путина для поездки в Екатеринбург обошелся в 3,9 миллиона рублей. Информация об аренде автомобилей появилась на сайте госзакупок. В документах указано, что «Президент-Сервис» заключил договор с автохозяйством правительства Свердловской области. Согласно договору с 4 по 10 июля 2019 года Владимиру Путину предоставили 74 машины разных марок: Mercedes, Toyota, Audi, Hyundai, Fiat, Kia и MAH. Автотранспорт для сотрудников поделили на две группы. В первую вошли 19 машин, во вторую — все остальные. Первую часть автомобилей арендовали всего на 766,5 часов, а вторую — на 2,9 тысячи часов.

Напомним, Владимир Путин приезжал в Екатеринбург на саммит GMIS и «Иннопром». Также президент встретился с семьей Сыропятовых и заехал в Уральский федеральный университет, где полтора часа общался с аспирантами и студентами вуза. К приезду главы государства у здания УрФУ на Ленина, 51 поставили огромные многоярусные клумбы и положили свежий асфальт. После того, как Путин уехал, клумбы убрали.