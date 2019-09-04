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«Глубоко подавлен»: Антон Шипулин — о смерти Халварда Ханеволда

10:31, 04 Сентябрь 2019
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Фото: Instagram Антона Шипулина
Трехкратному чемпиону Олимпийских игр, который скончался накануне, было 49 лет.

Кандидат в Госдуму, биатлонист из Екатеринбурга Антон Шипулин высказался о смерти трехкратного чемпиона Олимпийских игр Халварда Ханеволда. Уральский спортсмен сообщил в Instagram, что глубоко подавлен этой новостью. По словам Шипулина, Ханеволд был для него ориентиром в молодости (самому Антону сейчас 32 года). «В 2010-м году, для меня, тогда ещё пацана, было огромной честью биться с ним на одной трассе на Олимпиаде в Ванкувере. Великий спортсмен, прекрасный и светлый человек. Огромная утрата для мирового биатлона. Покойся с миром», — написал бронзовый призер Олимпийских игр.

Доказательство эталона
Об испытательном центре Уралхиммаша.
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Я глубоко подавлен известием о смерти Халварда Ханеволда. Когда я был молодым, он был одним из моих ориентиров. В 2010-м году, для меня, тогда ещё пацана, было огромной честью биться с ним на одной трассе на Олимпиаде в Ванкувере. Великий спортсмен, прекрасный и светлый человек. Огромная утрата для мирового биатлона. Покойся с миром. I’m totally devastated after I found out that the legendary Halvard Hanevold passed away at the age of 49. He was one of my role models when I was young and it was a great honor to share the track with him during Vancouver 2010 OG. Great athlete, great person. RIP, Halvard.

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

Норвежский биатлонист Халвард Ханеволд умер в собственном доме в городке Аскер накануне. Ему было всего 49 лет. Причину смерти пока не называют. У спортсмена остались жена и двое детей.

Ханеволда считают вторым по популярности и авторитету норвежским биатлонистом после Бьорндалена. Халвард попал в сборную в 1992 году и за два десятилетия выиграл 22 медали Олимпиад и чемпионатов мира. Олимпийских наград в карьере норвежца было шесть, три из них — высшей пробы. За необычную технику Ханеволда прозвали «крабом» — он широко расставлял лыжи. Карьеру Халвард Ханеволд завершил в 2010 году.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, спорт, смерть, биатлон, Свердловская область , Екатеринбург, Антон Шипулин
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