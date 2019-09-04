«Глубоко подавлен»: Антон Шипулин — о смерти Халварда Ханеволда
Кандидат в Госдуму, биатлонист из Екатеринбурга Антон Шипулин высказался о смерти трехкратного чемпиона Олимпийских игр Халварда Ханеволда. Уральский спортсмен сообщил в Instagram, что глубоко подавлен этой новостью. По словам Шипулина, Ханеволд был для него ориентиром в молодости (самому Антону сейчас 32 года). «В 2010-м году, для меня, тогда ещё пацана, было огромной честью биться с ним на одной трассе на Олимпиаде в Ванкувере. Великий спортсмен, прекрасный и светлый человек. Огромная утрата для мирового биатлона. Покойся с миром», — написал бронзовый призер Олимпийских игр.
Норвежский биатлонист Халвард Ханеволд умер в собственном доме в городке Аскер накануне. Ему было всего 49 лет. Причину смерти пока не называют. У спортсмена остались жена и двое детей.
Ханеволда считают вторым по популярности и авторитету норвежским биатлонистом после Бьорндалена. Халвард попал в сборную в 1992 году и за два десятилетия выиграл 22 медали Олимпиад и чемпионатов мира. Олимпийских наград в карьере норвежца было шесть, три из них — высшей пробы. За необычную технику Ханеволда прозвали «крабом» — он широко расставлял лыжи. Карьеру Халвард Ханеволд завершил в 2010 году.