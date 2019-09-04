«Глубоко подавлен»: Антон Шипулин — о смерти Халварда Ханеволда

Норвежский биатлонист Халвард Ханеволд умер в собственном доме в городке Аскер накануне. Ему было всего 49 лет. Причину смерти пока не называют. У спортсмена остались жена и двое детей.

Ханеволда считают вторым по популярности и авторитету норвежским биатлонистом после Бьорндалена. Халвард попал в сборную в 1992 году и за два десятилетия выиграл 22 медали Олимпиад и чемпионатов мира. Олимпийских наград в карьере норвежца было шесть, три из них — высшей пробы. За необычную технику Ханеволда прозвали «крабом» — он широко расставлял лыжи. Карьеру Халвард Ханеволд завершил в 2010 году.