Екатеринбуржцы передумали тратиться на букеты для учителей
08:52, 04 Сентябрь 2019
Спрос на цветы к 1 сентября упал в уральской столице на 54%.
Россияне стали меньше покупать цветы к новому учебному году. Больше всего спрос на букеты упал в Екатеринбурге — на 54%. Далее идут Пермь и Москва (падение на 47% и 41%). Но в некоторых городах таких, как Челябинск и Санкт-Петербург, спрос на цветы увеличился на 51% и 10%, посчитали аналитики Avito.
В Екатеринбурге цена на букеты оказалась самой приятной. За год цветы в уральской столице подешевели на 14%. Теперь они стоят в среднем 869 рублей. Самые дорогие букеты можно найти в Ростове-на-Дону, Челябинске и Казани. В этих городах цветы можно купить за 3217, 3164 и 2809 рублей.
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