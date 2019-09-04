Екатеринбуржцы передумали тратиться на букеты для учителей

Россияне стали меньше покупать цветы к новому учебному году. Больше всего спрос на букеты упал в Екатеринбурге — на 54%. Далее идут Пермь и Москва (падение на 47% и 41%). Но в некоторых городах таких, как Челябинск и Санкт-Петербург, спрос на цветы увеличился на 51% и 10%, посчитали аналитики Avito.

В Екатеринбурге цена на букеты оказалась самой приятной. За год цветы в уральской столице подешевели на 14%. Теперь они стоят в среднем 869 рублей. Самые дорогие букеты можно найти в Ростове-на-Дону, Челябинске и Казани. В этих городах цветы можно купить за 3217, 3164 и 2809 рублей.