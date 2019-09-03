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Зоопарк Екатеринбурга просит для питомцев лишний урожай

11:51, 03 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба екатеринбургского зоопарка
Угощения для животных принимают ежедневно с 7 до 22 часов.

Екатеринбургский зоопарк просит садоводов поделиться излишками урожая. Для питомцев готовы принять свежие яблоки, груши, ягоды, кабачки, тыквы, зелень и ботву. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе зоопарка, ягоды замораживают для птиц и мелких хищников, яблоки дают медведям и обезьянам, ботву и тыкву ест слониха Даша, бегемот Ева и кенгуру. Главное, не приносите в питомник испорченные продукты.

Оставить лакомство для животных можно ежедневно с 7 до 22 часов на служебном проходе со стороны улицы Луначарского.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, садоводство , еда, зоопарк, Свердловская область , Екатеринбург
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