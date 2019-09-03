Зоопарк Екатеринбурга просит для питомцев лишний урожай
11:51, 03 Сентябрь 2019
Угощения для животных принимают ежедневно с 7 до 22 часов.
Екатеринбургский зоопарк просит садоводов поделиться излишками урожая. Для питомцев готовы принять свежие яблоки, груши, ягоды, кабачки, тыквы, зелень и ботву. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе зоопарка, ягоды замораживают для птиц и мелких хищников, яблоки дают медведям и обезьянам, ботву и тыкву ест слониха Даша, бегемот Ева и кенгуру. Главное, не приносите в питомник испорченные продукты.
Оставить лакомство для животных можно ежедневно с 7 до 22 часов на служебном проходе со стороны улицы Луначарского.
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