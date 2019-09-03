За неделю ОРВИ подхватили 13 тысяч свердловчан

Как только клещи практически перестали кусать свердловчан, в регионе начался сезон простуд. С 26 августа по 1 сентября на Среднем Урале ОРВИ подхватили 13,3 тысячи жителей. В Екатеринбурге зарегистрировали 6,5 тысячи заболеваний гриппом и ОРВИ, что выше уровня двухнедельной давности на 17%.

Чаще других болеют подростки от 15 до 17 лет, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора. Дальше заболеваемость будет расти, так как малыши и ученики пошли в детские сады и школы. Пока специалисты обследовали 22 человека и не нашли у них вирусы гриппа.

Чтобы уменьшить риск осложнений от гриппа и простуды, медики советуют ежегодно ставить прививки. В сезон 2018-19 привитые дети болели гриппом в 9,9 раза меньше, взрослые — в 13,6 раза. В этом сезоне в Екатеринбург привезут 862 тысячи вакцин против гриппа. Прививки будут ставить до 16 ноября.