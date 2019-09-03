В Городок чекистов вернули горячую воду по требованию прокуратуры
13:19, 03 Сентябрь 2019
Бесхозные участки труб начали переводить в муниципальную собственность.
Специалисты ЕТК вернули горячую воду в Городок чекистов. Жители 12 домов ждали этого события две недели. Отключить потребителей от горячей воды пришлось из-за прорыва трубы. Начать ремонт не могли, потому что сети оказались бесхозными. Екатеринбургская прокура начала проверку, после которой мэр Александр Высокинский получил представление с требованием вернуть горячую воду. После этого трубы начали переводить в муниципальную собственность, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Без горячей воды на две недели также оставались жители ЖБИ. Водоснабжение пришлось временно прекратить из-за подготовке к зиме Ново-Свердловской ТЭЦ. Потом специалисты ЕТК перераспределили нагрузку на сетях и вода вернулась в 149 домов.
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