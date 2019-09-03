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В Городок чекистов вернули горячую воду по требованию прокуратуры

13:19, 03 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Бесхозные участки труб начали переводить в муниципальную собственность. 

Специалисты ЕТК вернули горячую воду в Городок чекистов. Жители 12 домов ждали этого события две недели. Отключить потребителей от горячей воды пришлось из-за прорыва трубы. Начать ремонт не могли, потому что сети оказались бесхозными. Екатеринбургская прокура начала проверку, после которой мэр Александр Высокинский получил представление с требованием вернуть горячую воду. После этого трубы начали переводить в муниципальную собственность, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Без горячей воды на две недели также оставались жители ЖБИ. Водоснабжение пришлось временно прекратить из-за подготовке к зиме Ново-Свердловской ТЭЦ. Потом специалисты ЕТК перераспределили нагрузку на сетях и вода вернулась в 149 домов.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, ЕТК, Городок Чекистов, вода, горячая вода, Свердловская область , Екатеринбург
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