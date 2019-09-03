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В Екатеринбурге вспомнили 334 погибших при захвате школы в Беслане

16:12, 03 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Военные выстроились с портретами всех жертв у мемориала «Черный тюльпан».
У мемориала «Черный тюльпан» провели траурный митинг, посвященный памяти жертв борьбы с терроризмом. Военные, курсанты и кадеты выстроились у памятника с портретами 334 человек, погибших при захвате школы в Беслане. Перед собравшимися выступили вице-губернатор Павел Креков и представители религиозных конфессий. Настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло в своей речи призвал не спекулировать на теме освобождения заложников и почтить память погибших солдат.

«Слава тем героям, которые принимали тогда тяжелейшее, но единственно правильное решение. Мужественно стоять и освобождать заложников ценой жизни. Мы помним героев Спинами защищали детей от пуль страшных извергов и бандитов. Каждый год мы видим попытки перечеркнуть их подвиг и подвергнуть сомнению великое дело, которое они совершили», — сказал Максим Миняйло.
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Председатель регионального управления мусульман Радифулле-хазрат добавил, что терроризм никуда не исчез, поэтому нужно продолжать борьбу с ним: «Терроризм продолжает пускать черные щупальца к нам нашей стране не только через автоматы, но и инетернет. Мы должны быть бдительны».

Сегодня в екатеринбургских храмах прозвучал траурный колокольный звон.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , митинг, Беслан, Черный тюльпан
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