В Екатеринбурге вспомнили 334 погибших при захвате школы в Беслане

У мемориала « Черный тюльпан» провели траурный митинг , посвященный памяти жертв борьбы с терроризмом. Военные , курсанты и кадеты выстроились у памятника с портретами 334 человек , погибших при захвате школы в Беслане. Перед собравшимися выступили вице-губернатор Павел Креков и представители религиозных конфессий. Настоятель Храма-на-Крови Максим Миняйло в своей речи призвал не спекулировать на теме освобождения заложников и почтить память погибших солдат.



