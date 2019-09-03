Уральский детсад выплатит родителям малыша 100 тысяч за перелом голени

Детский сад «Детство» в Нижнем Тагиле заплатит 100 тысяч рублей компенсации родителям ребенка, который получил травму на физкультуре. Ребенок прыгнул на двух ногах и упал на левый бок. Позднее медики диагностировали у малыша перелом левой голени со смещением. Мальчику долгое время пришлось пролежать в постели.

Проверка показала, что работники детского сада вызвали скорую помощь через два с половиной часа после того, как ребенок сломал ногу, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Надзорное ведомство подало иск в суд и потребовало компенсацию для мальчика. Суд удовлетворил иск и заставил детский сад «Детство» выплатить родителям ребенка 100 тысяч рублей за травму.

Ранее мы рассказывали о том, что Черемышский детсад поплатился теми же деньгами за перелом воспитанницы. Девочка сломала на прогулке левую бедренную кость.