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Свердловское предприятие решило погасить долги после ареста Audi Q7

10:34, 03 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
Руководство завода не платило зарплату 147 работникам.
Свердловский завод задолжал 147 работникам шесть миллионов рублей. Ранее приставы уже арестовывали двигатели и котельную организации. Благодаря этому руководство завода погасило два миллиона долга.

При этом, как рассказали в УФССП по Свердловской области, в собственности завода нашли дорогой автомобиль — Audi Q7, который ранее был в залоге у банка и не использовался. Но работники предприятия увидели автомобиль на территории завода и позвонили в Кушвинский районный отдел судебных приставов. Сотрудники ведомства описали имущество и оставили на ответственное хранение должнику без права пользования. Сообщается, что действия приставов заставили должника погашать долги.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Audi, долги, Свердловская область , приставы, УФССП по Свердловской области
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