Свердловский город вошел в десятку самых опасных мест России для жизни
14:51, 03 Сентябрь 2019
Екатеринбург в этом рейтинге расположился в середине.
Первоуральск — один из самых опасных городов России. К такому выводу пришли аналитики портала Domofond. Свердловский город занял 193 из 200 возможных, набрав 5,6 баллов. Опаснее всего жить в Шахтах, Киселевске и Свободном. Самым безопасным городом признан Ейск Краснодарского края.
Екатеринбург в этом рейтинге занял 125 место. В контексте российских городов-милионников уральская столица расположилась посередине. За год безопасность осталась на том же уровне.
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