Свердловский город вошел в десятку самых опасных мест России для жизни

Первоуральск — один из самых опасных городов России. К такому выводу пришли аналитики портала Domofond. Свердловский город занял 193 из 200 возможных, набрав 5,6 баллов. Опаснее всего жить в Шахтах, Киселевске и Свободном. Самым безопасным городом признан Ейск Краснодарского края.

Екатеринбург в этом рейтинге занял 125 место. В контексте российских городов-милионников уральская столица расположилась посередине. За год безопасность осталась на том же уровне.