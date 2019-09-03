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Свердловский город вошел в десятку самых опасных мест России для жизни

14:51, 03 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Екатеринбург в этом рейтинге расположился в середине.

Первоуральск — один из самых опасных городов России. К такому выводу пришли аналитики портала Domofond. Свердловский город занял 193 из 200 возможных, набрав 5,6 баллов. Опаснее всего жить в Шахтах, Киселевске и Свободном. Самым безопасным городом признан Ейск Краснодарского края.

Екатеринбург в этом рейтинге занял 125 место. В контексте российских городов-милионников уральская столица расположилась посередине. За год безопасность осталась на том же уровне.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Первоуральск, безопасность, Свердловская область
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