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Шахрин попросил три тысячи досок, чтобы построить центр в Турыше

13:05, 03 Сентябрь 2019
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Малый Турыш
Фото: Facebook Гузель Санжаповой
Ранее группа «Чайф» провела в уральской деревне благотворительный концерт.

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин обратился к людям с просьбой помочь построить общественный центр в Малом Турыше. «Каждый может купить любое количество досок, а так же красивые и оригинальные деревянные украшения и так помочь строительству», — написал музыкант в Instagram. Он объяснил, что на центр уже собрали деньги, которых хватило на фундамент и каркас дома. Теперь нужно возводить стены.

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Ранее уральская группа дала в Малом Турыше благотворительный концерт. Зрители прибыли из Красноярска, Казани, Омска, Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, чтобы принять участие в реализации глобального для маленькой деревни проекта. Проектом общественного центра занимается Гузель Санжапова. Благодаря ей в деревне появились детская площадка, беседка, скважина и место для сбора бытовых отходов.

В доме, который строят сейчас, бабушки «утром смогут выпекать хлеб для всей деревни, в обед производить новые продукты, принимать туристов, а вечером отмечать чей-то юбилей, также общественный центр позволит получать те услуги, которые недоступны сельскому жителю: от стрижки до массажа».

Помочь проекту Гузель Санжаповой можно здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , благотворительность, Малый Турыш, строительство, Чайф, Владимир Шахрин
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