Шахрин попросил три тысячи досок, чтобы построить центр в Турыше

Ранее уральская группа дала в Малом Турыше благотворительный концерт. Зрители прибыли из Красноярска, Казани, Омска, Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, чтобы принять участие в реализации глобального для маленькой деревни проекта. Проектом общественного центра занимается Гузель Санжапова. Благодаря ей в деревне появились детская площадка, беседка, скважина и место для сбора бытовых отходов.

В доме, который строят сейчас, бабушки «утром смогут выпекать хлеб для всей деревни, в обед производить новые продукты, принимать туристов, а вечером отмечать чей-то юбилей, также общественный центр позволит получать те услуги, которые недоступны сельскому жителю: от стрижки до массажа».

Помочь проекту Гузель Санжаповой можно здесь.