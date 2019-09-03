Руководители ООН-Хабитат посетили «Екатеринбург Арену» и башню «Исеть»
13:48, 03 Сентябрь 2019
Делегации очень понравился город.
Делегация ООН-Хабитат проинспектировала Екатеринбург в преддверии Всемирного дня городов. Руководители организации побывали на экскурсиях по «Екатеринбург Арене» и башне «Исеть».
Руководитель направления коммуникаций ООН-Хабитат Сюзанна Прайс впечатлилась уральской столицей. «Это мой первый визит в Екатеринбурге. Город полон и историческими зданиями, и современными веяниями. На башне „Исеть“ очень понравилось, посмотрели на город с высоты. Очень радует, что в Екатеринбурге пройдет Всемирный день городов», — отметила Прайс.
Сильвии Рагосс, руководителю направления мероприятий и информационно-разъяснительной работы ООН-Хабитат, очень приятно, что мероприятие поддерживают областные и федеральные власти. «С нетерпением жду день городов. И мы сделаем все, чтобы он прошел на уровне», — подчеркнула она.
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Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков убежден, что Всемирный день городов улучшит международные коммуникации. Руководитель рабочей группы по организации и проведению Всемирного дня городов Вера Белоус заявила, что полный список участников форума станет известен в конце визита делегации ООН-Хабитат, 5 сентября.
Всемирный день городов пройдет в Екатеринубрге с 29 октября по 1 ноября параллельно с форумом «100+». В деловую программу войдут шесть тематических секций и пленарное заседание. Участники обсудят экологию, устойчивое развитие и города будущего. Всего же на мероприятие ожидают 25 тысяч участников. Личное приглашение получил мэр Москвы Сергей Собянин.
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