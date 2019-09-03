Руководители ООН-Хабитат посетили «Екатеринбург Арену» и башню «Исеть»

Делегация ООН-Хабитат проинспектировала Екатеринбург в преддверии Всемирного дня городов. Руководители организации побывали на экскурсиях по « Екатеринбург Арене» и башне « Исеть».





Руководитель направления коммуникаций ООН-Хабитат Сюзанна Прайс впечатлилась уральской столицей. «Это мой первый визит в Екатеринбурге. Город полон и историческими зданиями , и современными веяниями. На башне „ Исеть“ очень понравилось , посмотрели на город с высоты. Очень радует , что в Екатеринбурге пройдет Всемирный день городов», — отметила Прайс.



