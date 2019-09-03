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Полицейские наткнулись на поле конопли в Екатеринбурге 

12:59, 03 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Растение пришлось уничтожить. 

Полицейские уничтожили поле дикорастущей конопли в Октябрьском районе Екатеринбурга. На бурную растительность наткнулись во время профилактической операции «Маяк». Конопля покрыла один из пустырей на Сибирском тракте, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Полицейские из подразделения по контролю за оборотом наркотиков провели экспертизу и убедились, что растение содержит запрещенные вещества. За пару часов силовики прошлись по полю конопли бульдозером, уничтожив 400 квадратных метров зеленой массы. Сейчас территориальный отдел проводит проверку.

Недавно полицейские задержали екатеринбуржца, который выращивал каннабис у себя дома. Он ухаживал за растением в тепличке, а потом стирал его в порошок. В полиции он признался, что употребляет марихуану уже много лет, но все держит в себе. Теперь ему грозит большой срок.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, полиция Екатеринбурга, наркотики, конопля, Свердловская область , Екатеринбург
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