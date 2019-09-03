«Похожа на Зимний дворец»: The Times — о ремонте школы Симановского

Британское издание The Times положительно оценило ремонт в школе № 106 на Вторчермете, который за свой счет сделал выпускник-бизнесмен Андрей Симановский. Газета написала, что учебные заведения в провинциях России могут выглядеть ветхо, но это не касается школы № 106 в Екатеринбурге. «Больше похожа на дворец», — охарактеризовали британские журналисты уральскую школу и описали, что в ней есть: «мраморные полы, позолоченные колонны и люстры вместо серых коридоров и еще более серых классов».

The Times отметила, что учебное заведение отремонтировал его выпускник Андрей Симановский, и сравнила дизайн с «Сима-Лендом», которым владеет екатеринбургский предприниматель. Кроме того, иностранные коллеги сказали, что школа № 106 похожа на крыло Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.