«Похожа на Зимний дворец»: The Times — о ремонте школы Симановского
Британское издание The Times положительно оценило ремонт в школе № 106 на Вторчермете, который за свой счет сделал выпускник-бизнесмен Андрей Симановский. Газета написала, что учебные заведения в провинциях России могут выглядеть ветхо, но это не касается школы № 106 в Екатеринбурге. «Больше похожа на дворец», — охарактеризовали британские журналисты уральскую школу и описали, что в ней есть: «мраморные полы, позолоченные колонны и люстры вместо серых коридоров и еще более серых классов».
The Times отметила, что учебное заведение отремонтировал его выпускник Андрей Симановский, и сравнила дизайн с «Сима-Лендом», которым владеет екатеринбургский предприниматель. Кроме того, иностранные коллеги сказали, что школа № 106 похожа на крыло Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.
Фото: скриншот сайта The Times
Напомним, реакция на обновленную школу Симановского получилась разной. Блогер Илья Варламов заявил, что в учебном заведении очень плохой интерьер, который навредит детям. По словам блогера, школа выглядит, как «цыганский дворец». Глава Свердловской области Евгений Куйвашев попросил обратить внимание на посыл, а не на золото и лепнину. Хотя проблемы со вкусом, считает губернатор, у бизнесмена все-таки есть.