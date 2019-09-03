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«Похожа на Зимний дворец»: The Times — о ремонте школы Симановского

09:32, 03 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Британскому изданию понравилось учебное заведение на Вторчермете.

Британское издание The Times положительно оценило ремонт в школе № 106 на Вторчермете, который за свой счет сделал выпускник-бизнесмен Андрей Симановский. Газета написала, что учебные заведения в провинциях России могут выглядеть ветхо, но это не касается школы № 106 в Екатеринбурге. «Больше похожа на дворец», — охарактеризовали британские журналисты уральскую школу и описали, что в ней есть: «мраморные полы, позолоченные колонны и люстры вместо серых коридоров и еще более серых классов».

The Times отметила, что учебное заведение отремонтировал его выпускник Андрей Симановский, и сравнила дизайн с «Сима-Лендом», которым владеет екатеринбургский предприниматель. Кроме того, иностранные коллеги сказали, что школа № 106 похожа на крыло Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.

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Фото: скриншот сайта The Times

Напомним, реакция на обновленную школу Симановского получилась разной. Блогер Илья Варламов заявил, что в учебном заведении очень плохой интерьер, который навредит детям. По словам блогера, школа выглядит, как «цыганский дворец». Глава Свердловской области Евгений Куйвашев попросил обратить внимание на посыл, а не на золото и лепнину. Хотя проблемы со вкусом, считает губернатор, у бизнесмена все-таки есть.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , ремонт школ, школа №106, The Times, Екатеринбург
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