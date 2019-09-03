На западе Свердловской области тариф на мусор упал ниже 100 рублей
Региональный оператор «Экосервис», который обслуживает Западную зону Свердловской области, снизил тарифы на вывоз мусора после проверки Федеральной антимонопольной службы. ФАС признала часть расходов необоснованными и заставила уменьшить цену на транспортировку отходов на 30%. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ТБО «Экосервис», с 1 сентября жители квартир платят 82 рубля 74 копейки за вывоз мусора с одного человека в месяц. Тариф для жителей частного сектора чуть выше — 93 рубля три копейки.
Ранее свердловчане, которых обслуживал «Экосервис», отдавали за транспортировку ТКО 120 рублей 59 копеек (для многоквартирников) и 135 рублей 58 копеек (для жителей частных домов).
Напомним, в мае 2019 года Региональная энергетическая комиссия пересчитала тарифы для жителей Екатеринбурга, Восточной зоны и Северного округа. «Спецавтобазе» пришлось снизить цену на вывоз мусора на 30%, «Рифею» — на 17%.