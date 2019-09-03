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На западе Свердловской области тариф на мусор упал ниже 100 рублей

08:59, 03 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
ФАС посчитала, что «Экосервис» включил в услугу необоснованные расходы.

Региональный оператор «Экосервис», который обслуживает Западную зону Свердловской области, снизил тарифы на вывоз мусора после проверки Федеральной антимонопольной службы. ФАС признала часть расходов необоснованными и заставила уменьшить цену на транспортировку отходов на 30%. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ТБО «Экосервис», с 1 сентября жители квартир платят 82 рубля 74 копейки за вывоз мусора с одного человека в месяц. Тариф для жителей частного сектора чуть выше — 93 рубля три копейки.

Ранее свердловчане, которых обслуживал «Экосервис», отдавали за транспортировку ТКО 120 рублей 59 копеек (для многоквартирников) и 135 рублей 58 копеек (для жителей частных домов).

Напомним, в мае 2019 года Региональная энергетическая комиссия пересчитала тарифы для жителей Екатеринбурга, Восточной зоны и Северного округа. «Спецавтобазе» пришлось снизить цену на вывоз мусора на 30%, «Рифею» — на 17%.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Мусор, в котором я живу, Свердловская область , Екатеринбург, мусорная реформа, мусор, Мусорный тариф, Экосервис
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