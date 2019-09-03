Мост в Филькино частично восстановили
10:58, 03 Сентябрь 2019
Накануне переправа, которую местные жители ждали два года, ушла под воду.
Часть конструкций строящегося моста через реку Каква оперативно восстановили. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области. Работы завершили 2 сентября в 23:00. Сооружения продолжат строить, когда уровень воды в реке станет ниже. «После окончания строительства и ввода в эксплуатацию мост будет полностью отвечать всем требованиям безопасности», — рассказали в ДИПе.
Мост в селе Филькино открыли 31 августа, но уже 2 сентября его средняя часть ушла под воду. Фотографии опубликовала местная жительница Анастасия Пристав на своей странице во «ВКонтакте». По ее словам, сейчас на месте переправы работает лодочник. Специалисты автодора уже приехали на мост, его обещают скоро починить.
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Мэр Серовского округа Василий Сизиков заявил, что мост официально так и не был введен в эксплуатацию из-за высокого уровня воды. Повреждение моста произошло из-за того, что в несущие конструкции врезалось проплывавшее бревно.«Особо отмечу, что строящийся мост через реку Каква сертифицирован должным образом, и после окончания строительства будет полностью отвечать всем требованиям безопасности», — заявил Сизиков.
Жители Филькино два года просили властей построить мост, но потом собрали деньги и сделали его сами. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности — переправа была единственной возможностью жителей воспользоваться транспортом или медицинскими услугами и началось строительство капитального моста. Работы осложняли паводки и в итоге мост сделали шириной в один метр. Жители опасаются, что на нем нельзя будет разойтись с коляской.
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