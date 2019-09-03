Летом посылки из Китая привозили в Екатеринбург в полтора раза чаще
10:41, 03 Сентябрь 2019
Работники международного обмена Кольцово приняли 1317 тонн отправлений из поднебесной.
За лето трафик посылок из Китая увеличился в Екатеринбурге в полтора раза. Работники международного почтового обмена Кольцово приняли 1317 тонн китайских отправлений. Это примерно десять миллионов пакетов с вложениями. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского отделения Почты России, было много авиаперевозок из Харбина. Их число выросло в два раза.
Больше всего отправлений прислали в июне — 522 тонны. За август в Екатеринбург доставили 430 тонн международных посылок. Всего за лето уральцам адресовали шесть миллионов отправлений из китайских интернет-магазинов. Свердловчане получили из них два миллиона посылок.В сентябре авиабортов, которые будут доставлять посылки из магазинов Китая, станет больше. Это позволит привозить заказы ежедневно. С ноября в Свердловскую область начнут приходить новогодние и рождественские подарки.
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