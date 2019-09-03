Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Летом посылки из Китая привозили в Екатеринбург в полтора раза чаще

10:41, 03 Сентябрь 2019
gjcskrb.jpg
Фото: пресс-служба свердловского отделения Почты России
Работники международного обмена Кольцово приняли 1317 тонн отправлений из поднебесной.

За лето трафик посылок из Китая увеличился в Екатеринбурге в полтора раза. Работники международного почтового обмена Кольцово приняли 1317 тонн китайских отправлений. Это примерно десять миллионов пакетов с вложениями. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского отделения Почты России, было много авиаперевозок из Харбина. Их число выросло в два раза.

Больше всего отправлений прислали в июне — 522 тонны. За август в Екатеринбург доставили 430 тонн международных посылок. Всего за лето уральцам адресовали шесть миллионов отправлений из китайских интернет-магазинов. Свердловчане получили из них два миллиона посылок.

В сентябре авиабортов, которые будут доставлять посылки из магазинов Китая, станет больше. Это позволит привозить заказы ежедневно. С ноября в Свердловскую область начнут приходить новогодние и рождественские подарки.
Забытый паркхозактив
ЕТВ выбирает нового директора ЦПКиО.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Летом посылки из Китая привозили в Екатеринбург в полтора раза чаще»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Китай, Почта России, посылки, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
05 сентября в 19:30
С Олег Лоевский
Сумма мнений Σ
День знаний! Обзор самых интересных школ Екатеринбурга.
День знаний! Обзор самых интересных школ Екатеринбурга.
От Светланы Зенковой
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.