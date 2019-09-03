Герой России Дамир Юсупов вернется к работе 4 сентября
18:07, 03 Сентябрь 2019
Фото: скрин с трансляции ЕТВ
Экипаж «Уральских авиалиний», севший в кукурузе, должен возобновить полеты в течение трех недель.
Командир аэробуса A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку в кукурузном поле, вернется к работе 4 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора авиакомпании. Остальной экипаж воздушного судна должен возобновить полеты в течение трех недель.
Пилоты сумели посадить самолет Airbus А321 в кукурузном поле в Раменском всего лишь через семь минут после взлета из подмосковного Жуковского. В двигатели попали чайки, после чего лайнер начал быстро снижаться. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин мгновенно сориентировались в ситуации и посадили самолет без шасси на кукурузное поле. Никто не погиб. Президент Владимир Путин присвоил пилотам звание героев России.
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