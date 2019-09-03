Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Герой России Дамир Юсупов вернется к работе 4 сентября 

18:07, 03 Сентябрь 2019
jusupov.jpg

Фото: скрин с трансляции ЕТВ

Экипаж «Уральских авиалиний», севший в кукурузе, должен возобновить полеты в течение трех недель. 
Командир аэробуса A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку в кукурузном поле, вернется к работе 4 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора авиакомпании. Остальной экипаж воздушного судна должен возобновить полеты в течение трех недель.

Пилоты сумели посадить самолет Airbus А321 в кукурузном поле в Раменском всего лишь через семь минут после взлета из подмосковного Жуковского. В двигатели попали чайки, после чего лайнер начал быстро снижаться. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин мгновенно сориентировались в ситуации и посадили самолет без шасси на кукурузное поле. Никто не погиб. Президент Владимир Путин присвоил пилотам звание героев России.
Забытый паркхозактив
ЕТВ выбирает нового директора ЦПКиО.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Герой России Дамир Юсупов вернется к работе 4 сентября »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Уральские авиалинии , самолет
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
05 сентября в 19:30
С Олег Лоевский
Сумма мнений Σ
День знаний! Обзор самых интересных школ Екатеринбурга.
День знаний! Обзор самых интересных школ Екатеринбурга.
От Светланы Зенковой
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.