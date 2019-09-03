Герой России Дамир Юсупов вернется к работе 4 сентября 

Командир аэробуса A321 « Уральских авиалиний» Дамир Юсупов , совершивший аварийную посадку в кукурузном поле , вернется к работе 4 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора авиакомпании. Остальной экипаж воздушного судна должен возобновить полеты в течение трех недель.



