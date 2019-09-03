Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Екатеринбурженка отсудила 100 тысяч за шерстяной подарок

12:13, 03 Сентябрь 2019
dsc_1030-1.JPG
Фото: ЕТВ
У женщины началась аллергия из-за пончо и наколенника.

Екатеринбурженка отсудила 100 тысяч рублей за аллергию от подарка. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В декабре 2018 года жительница Екатеринбурга Ирина приобрела комплект постельного белья на трикотажной основе с чистошерстяным ворсом. За эти вещи женщина заплатила 56 тысяч рублей, в кредит. Тогда продавец подарил ей пончо и наколенник из шерсти. Но из-за этих презентов у женщины началась аллергия.

Ирина обратилась в Ленинский суд Екатеринбурга с иском о защите прав потребителя, потребовав взыскать с продавца порядка 200 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск и присудил екатеринбурженке 100 тысяч.

Ответчик обжаловал решение в вышестоящей инстанции, потому не увидел доказательств, что аллергия возникла именно из-за его продукции. Свердловский областной суд эту причинно-следственную связь нашел, поскольку пострадавшая показала справку. Решение вступило в законную силу.

Забытый паркхозактив
ЕТВ выбирает нового директора ЦПКиО.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Екатеринбурженка отсудила 100 тысяч за шерстяной подарок»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, подарок, аллергия, Екатеринбург, Свердловский областной суд
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
05 сентября в 19:30
С Олег Лоевский
Сумма мнений Σ
День знаний! Обзор самых интересных школ Екатеринбурга.
День знаний! Обзор самых интересных школ Екатеринбурга.
От Светланы Зенковой
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.