Екатеринбурженка отсудила 100 тысяч за шерстяной подарок

Екатеринбурженка отсудила 100 тысяч рублей за аллергию от подарка. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В декабре 2018 года жительница Екатеринбурга Ирина приобрела комплект постельного белья на трикотажной основе с чистошерстяным ворсом. За эти вещи женщина заплатила 56 тысяч рублей, в кредит. Тогда продавец подарил ей пончо и наколенник из шерсти. Но из-за этих презентов у женщины началась аллергия.

Ирина обратилась в Ленинский суд Екатеринбурга с иском о защите прав потребителя, потребовав взыскать с продавца порядка 200 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск и присудил екатеринбурженке 100 тысяч.



Ответчик обжаловал решение в вышестоящей инстанции, потому не увидел доказательств, что аллергия возникла именно из-за его продукции. Свердловский областной суд эту причинно-следственную связь нашел, поскольку пострадавшая показала справку. Решение вступило в законную силу.