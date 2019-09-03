Екатеринбуржец попытался взорвать свою любовь
16:13, 03 Сентябрь 2019
Парень поссорился с девушкой и в сердцах изготовил бомбу. Преступные планы сорвала дворник.
Екатеринбургский стоматолог попытался взорвать свою подругу. Влюбленные поссорились, и вспыльчивый мужчина изготовил бомбу. Чтобы привести ее в действие, екатеринбуржец воспользовался услугами своего друга, как оказалось позже — невменяемого. Утром 16 октября 2018 года тот заложил бомбу в подъезде дома на Чкалова, где проживала потерпевшая.
Но еще до того, как девушка прошла мимо бомбы, взрывное устройство заметила дворник. Она подумала, что это обычный мусор и сделала то, что обычно делают с мусором, — выкинула. В этот момент знакомый влюбленного по мессенджеру сообщил, что они отклонились от преступного плана. Злоумышленники решили, что нужно «замести следы», и взорвали бомбу в мусорном баке. В результате дворник получила термические ожоги 1-2 степени, около 3% поверхности тела. Мужчин задержали 27 ноября, уголовное дело передали в суд. Влюбленного екатеринбуржца обвиняют сразу по двух статьям — подготовка к убийству и изготовление взрывного устройства, рассказали в СК РФ по Свердловской области.
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