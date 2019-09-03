Екатеринбуржец попытался взорвать свою любовь

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Чкалова , где проживала потерпевшая

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Но еще до того , как девушка прошла мимо бомбы , взрывное устройство заметила дворник. Она подумала , что это обычный мусор и сделала то , что обычно делают с мусором, — выкинула. В этот момент знакомый влюбленного по мессенджеру сообщил , что они отклонились от преступного плана. Злоумышленники решили , что нужно « замести следы», и взорвали бомбу в мусорном баке. В результате дворник получила термические ожоги 1-2 степени , около 3% поверхности тела. Мужчин задержали 27 ноября , уголовное дело передали в суд. Влюбленного екатеринбуржца обвиняют сразу по двух статьям — подготовка к убийству и изготовление взрывного устройства , рассказали в СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбургский стоматолог попытался взорвать свою подругу. Влюбленные поссорилисьи вспыльчивый мужчина изготовил бомбу. Чтобы привести ее в действиеекатеринбуржец воспользовался услугами своего другакак оказалось позже — невменяемого. Утром 16 октября 2018 года тот заложил бомбу в подъезде дома на