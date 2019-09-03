Екатеринбургские храмы почтят память жертв Беслана колокольным звоном
09:44, 03 Сентябрь 2019
Поминальная церемония пройдет днем 3 сентября.
В екатеринбургских церквях пройдет поминальный звон в честь жертв теракта в Беслане, а также всех, кто погиб во время террористических атак. Сегодня в 13:05 колокола прозвучат в храме Большой Златоуст, расположенном на перекрестке Малышева — 8 Марта, рассказали ЕТВ в пресс-службе екатеринбургской епархии. Именно в это время произошел первый взрыв в школе Беслана 1 сентября 2004 года.
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Поэтому екатеринбургские церкви присоединились к другим и проводят поминальные службы.
Напомним, террористический захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате этих трагических событий погибли 333 человека.
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