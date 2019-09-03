Екатеринбургские храмы почтят память жертв Беслана колокольным звоном

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3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Поэтому екатеринбургские церкви присоединились к другим и проводят поминальные службы.





Напомним , террористический захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. В результате этих трагических событий погибли 333 человека.

В екатеринбургских церквях пройдет поминальный звон в честь жертв теракта в Бесланеа также всехкто погиб во время террористических атак. Сегодня в 13:05 колокола прозвучат в храме Большой Златоустрасположенном на перекрестке Малышева — 8 Мартарассказали ЕТВ в пресс-службе екатеринбургской епархии. Именно в это время произошел первый взрыв в школе Беслана 1 сентября 2004 года.