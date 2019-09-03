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Екатеринбург лидирует по количеству продуктов, загрязненных химией

19:15, 03 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Роспотребнадзор обнаружил свинец в хлебе, молоке и мясе, а в овощах — нитраты.
В отчете свердловского Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическому благополучию за 2018 год опубликованы данные о химическом загрязнении продуктов питания. И несмотря на то, что общее количество неудовлетворительных проб снизилось (до 4,3% за год), в отдельных категориях степень загрязнения только повысилась.

Неуместные химические элементы в большом количестве обнаруживают в мясе — 9,7% против 5,5% в 2016 году, молочных продуктах — доля выросла на 0,7% с 2016 года, сахаре и кондитерских изделиях — с 5,2% в 2016 году до 6,2%, а также в безалкогольных напитках — с 0,6% в 2016 году до 2,6%. В основном эксперты фиксируют превышение свинца (молочные продукты, мясо, хлеб), мышьяка (рыба, хлеб, молоко), кадмий (фрукты, хлеб, молоко и мясо) и нитратов (овощи).

Загрязненность продуктов химическими элементами фиксируется по всей Свердловской области. В уральской столице к тому же достаточно сложно достать фермерские продукты, а особенно — мясо. Поэтому жителям мегаполиса приходится довольствоваться курицей и свининой, откормленными на убой в рекордно короткие сроки, а также покупать овощи с зашкаливающим содержанием нитратов.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Болезни цивилизации, Екатеринбург, продукты, Роспотребнадзор Свердловской области
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