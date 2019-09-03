Екатеринбург лидирует по количеству продуктов, загрязненных химией

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Неуместные химические элементы в большом количестве обнаруживают в мясе — 9,7% против 5,5% в 2016 году , молочных продуктах — доля выросла на 0,7% с 2016 года , сахаре и кондитерских изделиях — с 5,2% в 2016 году до 6,2%, а также в безалкогольных напитках — с 0,6% в 2016 году до 2,6%. В основном эксперты фиксируют превышение свинца ( молочные продукты , мясо , хлеб), мышьяка ( рыба , хлеб , молоко), кадмий ( фрукты , хлеб , молоко и мясо) и нитратов ( овощи).





Загрязненность продуктов химическими элементами фиксируется по всей Свердловской области. В уральской столице к тому же достаточно сложно достать фермерские продукты , а особенно — мясо. Поэтому жителям мегаполиса приходится довольствоваться курицей и свининой , откормленными на убой в рекордно короткие сроки , а также покупать овощи с зашкаливающим содержанием нитратов.

В отчете свердловского Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическому благополучию за 2018 год опубликованы данные о химическом загрязнении продуктов питания. И несмотря на точто общее количество неудовлетворительных проб снизилосьдо 4,3% за год), в отдельных категориях степень загрязнения только повысилась.