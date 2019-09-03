Екатеринбург лидирует по количеству продуктов, загрязненных химией
19:15, 03 Сентябрь 2019
Роспотребнадзор обнаружил свинец в хлебе, молоке и мясе, а в овощах — нитраты.
В отчете свердловского Роспотребнадзора по санитарно-эпидемиологическому благополучию за 2018 год опубликованы данные о химическом загрязнении продуктов питания. И несмотря на то, что общее количество неудовлетворительных проб снизилось (до 4,3% за год), в отдельных категориях степень загрязнения только повысилась.
Неуместные химические элементы в большом количестве обнаруживают в мясе — 9,7% против 5,5% в 2016 году, молочных продуктах — доля выросла на 0,7% с 2016 года, сахаре и кондитерских изделиях — с 5,2% в 2016 году до 6,2%, а также в безалкогольных напитках — с 0,6% в 2016 году до 2,6%. В основном эксперты фиксируют превышение свинца (молочные продукты, мясо, хлеб), мышьяка (рыба, хлеб, молоко), кадмий (фрукты, хлеб, молоко и мясо) и нитратов (овощи).
Загрязненность продуктов химическими элементами фиксируется по всей Свердловской области. В уральской столице к тому же достаточно сложно достать фермерские продукты, а особенно — мясо. Поэтому жителям мегаполиса приходится довольствоваться курицей и свининой, откормленными на убой в рекордно короткие сроки, а также покупать овощи с зашкаливающим содержанием нитратов.
Забытый паркхозактив
ЕТВ выбирает нового директора ЦПКиО.
Так ли это опасно? А если да, то что делать и что есть? Как сделать свой рацион разнообразным, если рядом не выращивают фрукты и овощи?
ЕТВ ответит на эти и другие вопросы о том, как питаться жителю мегаполиса, чтобы как можно дольше оставаться здоровым, в новой серии нашего проекта «Болезни цивилизации» совместно с «УГМК-Здоровье». На этот раз мы посвятим ее отношениям человека с едой. Экспертом выступит врач-нутрицолог и диетолог Оксана Выдря.
Следите за эфирами и текстами ЕТВ, чтобы узнать, почему пора перестать правильно питаться и начать жить.
Аллергия на все
ЕТВ вместе с «УГМК-Здоровье» развенчивает мифы об аллергии.
Новое и интересное
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Сумма мнений Σ
День знаний! Обзор самых интересных школ Екатеринбурга.
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.