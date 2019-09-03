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«Движение педагогов есть всегда»: Сибирцева — об увольнениях в школах

08:32, 03 Сентябрь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Начальник департамента образования прокомментировала ситуацию с нехваткой учителей в Екатеринбурге.

Начальник департамента образования Екатерина Сибирцева объяснила ситуацию с увольнениями в школах Екатеринбурга, в частности в гимназии № 108 (из нее ушли десять педагогов) и лицее № 3 (12 учителей). В эфире радио «Эхо Москвы» глава департамента уточнила, что «это плановые увольнения». «Сегодня там ни одной вакансии нет. Накануне учебного года движение педагогов всегда присутствует. Каждый год к нам приходят 300 молодых специалистов, происходит смена поколений», — уточнила Сибирцева и добавила, что в жизни бывают разные обстоятельства: кто-то переезжает в другой город или район и меняет работу.

Кроме того, начальник департамента образования ответила на вопрос об открытых вакансиях во всех школах уральской столицы. Ранее родители екатеринбургских детей рассказали в соцсетях о том, что в учреждениях не хватает педагогов. Так, например, жительница уральской столицы Светлана Толмачева написала в Facebook, что родительский комитет школы № 19 рассылает сообщения об открытых вакансиях на место учителей литературы, русского, английского и немецкого языков.

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У нас есть вакансии, но эти вакансии закрыты за счет повышенной интенсивности труда. Но у нас так было каждый год. Педагоги работаю с нагрузкой в полторы ставки уже много лет.

Екатерина Сибирцева
начальник управления образования

Также Екатерина Сибирцева напомнила о том, что учителям платят не восемь тысяч рублей, а 37 тысяч в среднем по городу. Из этих денег оклад составляет 9-12 тысяч рублей.

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Очень надеюсь, что нам удастся сохранить стабильность в этой сфере, и призываю всех педагогов не волноваться по этому поводу. Финансирование будет. И мы сегодня обсуждали эти вопросы. Мы ведем эту работу планомерно.

Екатерина Сибирцева
начальник управления образования
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, вакансии, увольнение, учителя, школа, Свердловская область , Екатеринбург, Екатерина Сибирцева
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