«Движение педагогов есть всегда»: Сибирцева — об увольнениях в школах

Начальник департамента образования Екатерина Сибирцева объяснила ситуацию с увольнениями в школах Екатеринбурга, в частности в гимназии № 108 (из нее ушли десять педагогов) и лицее № 3 (12 учителей). В эфире радио «Эхо Москвы» глава департамента уточнила, что «это плановые увольнения». «Сегодня там ни одной вакансии нет. Накануне учебного года движение педагогов всегда присутствует. Каждый год к нам приходят 300 молодых специалистов, происходит смена поколений», — уточнила Сибирцева и добавила, что в жизни бывают разные обстоятельства: кто-то переезжает в другой город или район и меняет работу.

Кроме того, начальник департамента образования ответила на вопрос об открытых вакансиях во всех школах уральской столицы. Ранее родители екатеринбургских детей рассказали в соцсетях о том, что в учреждениях не хватает педагогов. Так, например, жительница уральской столицы Светлана Толмачева написала в Facebook, что родительский комитет школы № 19 рассылает сообщения об открытых вакансиях на место учителей литературы, русского, английского и немецкого языков.