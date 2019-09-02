Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Высокинский ответил Варламову на критику «золотой» школы

13:45, 02 Сентябрь 2019
rkfkgkgjg.jpg
Фото: ЕТВ
Мэр считает, что золотые интерьеры приучат детей к красоте.
Мэр Александр Высокинский ответил на критику блогера Ильи Варламова, который назвал ремонт школы № 106 «цыганщиной». «Бесполезно разговаривать с теми, кто ничего не делает. Мы пробуем, мы смотрим, изучаем реакцию родителей. Может подобные вещи будут приучать к красоте», — заявил он. После реконструкции классов литературы и математики, бизнесмен Андрей Симановский планирует покрыть позолотой пищеблок, в увеличении которого нуждается школа.

Градоначальник сравнил «золотую» школу с новым зданием школы № 1 на Верх-Исетском бульваре. Там авторы проекта обошлись без излишеств, сделав упор на современности. Высокинский считает, что из череды таких учебных заведений тоже должны быть исключения.

«Давайте вместе смотреть и спорить. Мы сегодня открывали ультрасовременную школу № 1. Но школы классические оставаться будут. Классическая может быть в классическом интерьере», — заключил Высокинский.
Досье знаний: кто ты — ботаник, фантазер или лентяй
Кем бы вы были в школе, если оценить вас по уровню базовых знаний общеобразовательной программы?
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Высокинский ответил Варламову на критику «золотой» школы»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, школа №106, школа, Екатеринбург, Илья Варламов
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Деньги VS цветы жизни. Нужны ли букеты уральским учителям?
Общество
Деньги VS цветы жизни. Нужны ли букеты уральским учителям?
ЕТВ узнал мнение всех, на ком отразилась цветочная благотворительность.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
05 сентября в 19:30
С Олег Лоевский
Гости Екатеринбурга
Александр Рогов больше не говорит о трендах
Александр Рогов больше не говорит о трендах
От Светланы Зенковой
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.