Высокинский ответил Варламову на критику «золотой» школы
13:45, 02 Сентябрь 2019
Мэр считает, что золотые интерьеры приучат детей к красоте.
Мэр Александр Высокинский ответил на критику блогера Ильи Варламова, который назвал ремонт школы № 106 «цыганщиной». «Бесполезно разговаривать с теми, кто ничего не делает. Мы пробуем, мы смотрим, изучаем реакцию родителей. Может подобные вещи будут приучать к красоте», — заявил он. После реконструкции классов литературы и математики, бизнесмен Андрей Симановский планирует покрыть позолотой пищеблок, в увеличении которого нуждается школа.
Градоначальник сравнил «золотую» школу с новым зданием школы № 1 на Верх-Исетском бульваре. Там авторы проекта обошлись без излишеств, сделав упор на современности. Высокинский считает, что из череды таких учебных заведений тоже должны быть исключения.
«Давайте вместе смотреть и спорить. Мы сегодня открывали ультрасовременную школу № 1. Но школы классические оставаться будут. Классическая может быть в классическом интерьере», — заключил Высокинский.
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