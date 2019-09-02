Высокинский ответил Варламову на критику «золотой» школы

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Градоначальник сравнил « золотую» школу с новым зданием школы № 1 на Верх-Исетском бульваре. Там авторы проекта обошлись без излишеств , сделав упор на современности. Высокинский считает , что из череды таких учебных заведений тоже должны быть исключения.





« Давайте вместе смотреть и спорить. Мы сегодня открывали ультрасовременную школу № 1. Но школы классические оставаться будут. Классическая может быть в классическом интерьере», — заключил Высокинский.

Мэр Александр Высокинский ответил на критику блогера Ильи Варламовакоторый назвал ремонт школы № 106цыганщиной».», — заявил он. После реконструкции классов литературы и математикибизнесмен Андрей Симановский планирует покрыть позолотой пищеблокв увеличении которого нуждается школа.