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«Бизнес творит»: еще две школы Екатеринбурга обновят меценаты

14:39, 02 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Александр Высокинский считает, что миллионерам не нужно мешать творить.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский побывал на торжественной линейке в школе № 106. Реконструкцией здания занимается владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский, окончивший заведение в 1977 году. Бизнесмен решил украсить школу на свой вкус, поэтому в холле появились золотые люстры и барельефы. К 2020 году он намерен изменить всю школу, превратив ее в дворец (если мэрия разрешит). По словам мэра, примеру Симановского решили последовать еще два крупных бизнесмена, входящих в ТОП-20 города. Имена раскрывать пока не стали.

«Если учили хорошо и правильно объясняли то бизнес в свою школу возвратится и скажет спасибо учителям. У нас в планах еще две такие школы. Там будет не хуже. Давайте дадим бизнесу творить вместе со своими школами», — заявил Александр Высокинский.

Бизнесмен Андрей Симановский заявил, что творить в своей школе его заставил Борис Гребенщиков. И теперь он воплотил в жизнь свои детские мечты.

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Кем бы вы были в школе, если оценить вас по уровню базовых знаний общеобразовательной программы?
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , бизнес, Сима-лэнд, Андрей Симановский, Александр Высокинский
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