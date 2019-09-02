«Бизнес творит»: еще две школы Екатеринбурга обновят меценаты

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский побывал на торжественной линейке в школе № 106. Реконструкцией здания занимается владелец « Сима-Ленда» Андрей Симановский , окончивший заведение в 1977 году. Бизнесмен решил украсить школу на свой вкус , поэтому в холле появились золотые люстры и барельефы. К 2020 году он намерен изменить всю школу , превратив ее в дворец ( если мэрия разрешит). По словам мэра , примеру Симановского решили последовать еще два крупных бизнесмена , входящих в ТОП-20 города. Имена раскрывать пока не стали.





« Если учили хорошо и правильно объясняли то бизнес в свою школу возвратится и скажет спасибо учителям. У нас в планах еще две такие школы. Там будет не хуже. Давайте дадим бизнесу творить вместе со своими школами», — заявил Александр Высокинский.





Бизнесмен Андрей Симановский заявил , что творить в своей школе его заставил Борис Гребенщиков. И теперь он воплотил в жизнь свои детские мечты.



