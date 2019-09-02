Варламов назвал позолоту в екатеринбургской школе цыганщиной
08:49, 02 Сентябрь 2019
Блогер считает, что ремонт в школе № 106 может негативно повлиять на психику детей.
Блогер Илья Варламов считает, что школа № 106, которую отремонтировал владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский, стала похожа на «цыганский дворец». «Это очень плохой интерьер, который навредит детям. Понять, почему он плохой смогут не все, но те кто поймёт — заберут из этой школы своих детей», — написал блогер.
Варламов сравнил «золотой ремонт» в учебном заведении с тем, что если бы в школьной программе начали преподавать Дарью Донцову. По его мнению, в школе № 106 «совершенно неуместное нагромождение случайного декора».
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Кем бы вы были в школе, если оценить вас по уровню базовых знаний общеобразовательной программы?
Илья Варламов
блогер
Ну нельзя косплеить Людовика XIV в панельной пятиэтажке. Отдельно разбирать каждый интерьер нет никакого желания, тут вообще не о чем говорить. Это все беспомощно, случайно и очень слабо.
Также Илья Варламов предположил, что такие интерьеры смогут негативно повлиять на психику детей. «Очень жаль, что директор школы да и мэр города Екатеринбурга не смогли отказаться от такого подарка. Кто-то же должен был остановить это безумие, но не остановил», — резюмирует блогер.
Владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский в 1977 году окончил 106 школу. В прошлом году он впервые решил заняться помещениями учебного заведениями, отремонтировав классы математики и классе русского языка и литературы. Кабинеты оформили в родном для Симановского стиле — с позолотой и красивыми светильниками. Этим летом капитальному «золотому ремонту» подверглась вся школа. В будущем Симановский собирается сделать для школьников новый пищеблок.
ЕТВ проведет прямую трансляцию торжественной линейки в школе № 106. Она начнется в 11:00. В мероприятии также поучаствуют мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский, председатель гордумы Игорь Володин и другие.
Досье знаний: кто ты — ботаник, фантазер или лентяй
Кем бы вы были в школе, если оценить вас по уровню базовых знаний общеобразовательной программы?
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