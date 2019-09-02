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« Сима-Ленда» Андрей Симановский в 1977 году окончил 106 школу. В прошлом году он впервые решил заняться помещениями учебного заведениями , отремонтировав классы математики и « золотому ремонту» подверглась вся школа. В будущем Симановский

ВладелецСима-Ленда» Андрей Симановский в 1977 году окончил 106 школу. В прошлом году он впервые решил заняться помещениями учебного заведениямиотремонтировав классы математики и классе русского языка и литературы. Кабинеты оформили в родном для Симановского стиле — с позолотой и красивыми светильниками. Этим летом капитальномузолотому ремонту» подверглась вся школа. В будущем Симановский собирается сделать для школьников новый пищеблок.





ЕТВ проведет прямую трансляцию торжественной линейки в школе № 106. Она начнется в 11:00. В мероприятии также поучаствуют мэр Екатеринбурга Александр Высокинский , владелец « Сима-Ленда» Андрей Симановский , председатель гордумы Игорь Володин и другие.





Также Илья Варламов предположилчто такие интерьеры смогут негативно повлиять на психику детей.— резюмирует блогер.