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Уралмашу отдали табло, снятое с остановки «Главпочтамт»

17:49, 02 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Гаджет стал ненужен после того, как в центре поумнел павильон.
На остановке «ДК Лаврова» на Уралмаше установили информационное табло, снятое с остановки «Главпочтамт». Оно стало ненужным после того, как в центре города поставили «умную» остановку. Информация о прибытии автобуса там отображается на стене павильона. Пассажиры могут посмотреть карту города или выйти в интернет. Сам комплекс защищен от вандалов.

Дальнейших планов по покупке других «умных» павильонов пока нет, до зимы мэрия будет разбираться, нужны ли они городу. А вот электронными табло должны оборудовать 13 городских остановок. Обновить планируют еще 97 павильонов. ЕТВ отметил их на карте, смотрите здесь.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , остановка, табло, Уралмаш
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