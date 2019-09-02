Уралмашу отдали табло, снятое с остановки «Главпочтамт»
17:49, 02 Сентябрь 2019
Гаджет стал ненужен после того, как в центре поумнел павильон.
На остановке «ДК Лаврова» на Уралмаше установили информационное табло, снятое с остановки «Главпочтамт». Оно стало ненужным после того, как в центре города поставили «умную» остановку. Информация о прибытии автобуса там отображается на стене павильона. Пассажиры могут посмотреть карту города или выйти в интернет. Сам комплекс защищен от вандалов.
Дальнейших планов по покупке других «умных» павильонов пока нет, до зимы мэрия будет разбираться, нужны ли они городу. А вот электронными табло должны оборудовать 13 городских остановок. Обновить планируют еще 97 павильонов. ЕТВ отметил их на карте, смотрите здесь.
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