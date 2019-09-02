Уралмашу отдали табло, снятое с остановки «Главпочтамт»

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« умных» павильонов пока нет , до зимы мэрия будет разбираться , нужны ли они городу. А вот электронными табло должны оборудовать 13 городских остановок. Обновить планируют еще 97 павильонов. ЕТВ , смотрите здесь.

Дальнейших планов по покупке другихумных» павильонов пока нетдо зимы мэрия будет разбиратьсянужны ли они городу. А вот электронными табло должны оборудовать 13 городских остановок. Обновить планируют еще 97 павильонов. ЕТВ отметил их на картесмотрите здесь.

На остановкеДК Лаврова» на Уралмаше установили информационное таблоснятое с остановкиГлавпочтамт». Оно стало ненужным после тогокак в центре города поставилиумную» остановку. Информация о прибытии автобуса там отображается на стене павильона. Пассажиры могут посмотреть карту города или выйти в интернет. Сам комплекс защищен от вандалов.