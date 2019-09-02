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«Со вкусом есть вопросы»: Куйвашев защитил Симановского от нападок

16:14, 02 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Губернатор призвал обратить внимание на посыл, а не на стиль мецената.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за бизнесмена Андрея Симановского, который украсил позолотой и лепниной школу № 106. Глава региона попросил не брать в расчет странные интерьеры, а посмотреть на сам посыл. «С этой точки зрения Андрей Симановский — зрелый и ответственный предприниматель, который понимает важность меценатства, вложений в образование, в будущее поколение», — написал Куйвашев в Instagram. Губернатор припомнил активность Симановского в других отраслях и поставил его в пример другим предпринимателям.

«А со вкусом — да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает. И все же я благодарен Симановскому и другим предпринимателям, которые думают не только о своих заработках, но и об окружающих людях, о будущем», — заключил Губернатор

Блогер Илья Варламов считает, что школа № 106, которую отремонтировал владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский, стала похожа на «цыганский дворец». Он призвал отказываться от таких подарков, так как они портят вкус детей. С ним не согласился мэр Александр Высокинский, который считает, что классической школе не повредит немного классики. Сам Симановский намерен превратить во дворец всю школу, если не будут против родители и администрация.
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В соцсетях широко обсуждается реконструкция школы №106 в Екатеринбурге. Выпускник этой школы, меценат Андрей Симановский по согласованию с директором учебного заведения сделал ремонт интерьеров школы. Выбранный Андреем Моисеевичем стиль у некоторых вызвал большие вопросы. Эти упреки следует принять, однако я бы хотел сказать несколько слов в защиту Симановского. ⠀ Давайте отделим одно от другого. Сам посыл помощи родной школе — очень правильный. С этой точки зрения Андрей Симановский — зрелый и ответственный предприниматель, который понимает важность меценатства, вложений в образование, в будущее поколение. Реконструкция школы — далеко не единственный его шаг в этом направлении, совсем недавно в Екатеринбурге проходил большой шахматный фестиваль, организованный при поддержке Симановского. Мне бы хотелось, чтобы больше наших предпринимателей тратили деньги именно таким образом: помогали школам, вузам, библиотекам и музеям. Хорошо, что мы на том этапе развития общества, когда бизнесмены задумываются о таких вещах. ⠀ А со вкусом — да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще предстоит дожить. Хотелось бы всего сразу, но так не бывает. И все же я благодарен Симановскому и другим предпринимателям, которые думают не только о своих заработках, но и об окружающих людях, о будущем.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, школа, бизнесмен, Андрей Симановский, Евгений Куйвашев
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