«Со вкусом есть вопросы»: Куйвашев защитил Симановского от нападок

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заступился за бизнесмена Андрея Симановского , который украсил позолотой и лепниной школу № 106. Глава региона попросил не брать в расчет странные интерьеры , а посмотреть на сам посыл. « С этой точки зрения Андрей Симановский — зрелый и ответственный предприниматель , который понимает важность меценатства , вложений в образование , в будущее поколение», — написал Куйвашев в Instagram. Губернатор припомнил активность Симановского в других отраслях и поставил его в пример другим предпринимателям.

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Блогер Илья Варламов считает , что школа № 106 , которую отремонтировал владелец « Сима-Ленда» Андрей Симановский , стала похожа на « цыганский дворец». Он призвал отказываться от таких подарков , так как они портят вкус детей. С ним не согласился мэр Александр Высокинский , который считает , что классической школе не повредит немного классики. Сам Симановский намерен превратить во дворец всю школу , если не будут против родители и администрация.



», — заключил Губернатор