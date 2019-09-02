Симановский рассказал, кто его вдохновил на позолоченную школу
13:27, 02 Сентябрь 2019
Гребенщиков позволил бизнесмену воплотить мечты.
Бизнесмен Андрей Симановский рассказал, кто его вдохновил на то, чтобы украсить школу № 106 позолотой и лепниной. «О такой ли школе я мечтал в детстве? Думаю, да. Там же у Гребенщикова песня была: „Есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой“. Это же мечта Гребенщикова», — сказал Симановский в эфире ЕТВ. По его словам, за год территорию школы окончательно «приведут в порядок», реконструируют спортивный комплекс.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, тоже присутствовавший на торжественной линейке, ответил на критику блогера Ильи Варламова, который назвал позолоченную школу «цыганщиной».
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Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Всегда найдется тот, кто не делает и критикует. Надо разговаривать с теми, кто делает, изучать опыт. Бесполезно разговаривать с теми, кто ничего не делает. Мы пробуем, мы смотрим, изучаем реакцию родителей.
ЕТВ заглянул во все тайные комнаты школы № 106, смотрите в нашей трансляции.
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