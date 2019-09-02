Симановский рассказал, кто его вдохновил на позолоченную школу

Бизнесмен Андрей Симановский рассказал , кто его вдохновил на то , чтобы украсить школу № 106 позолотой и лепниной. « О такой ли школе я мечтал в детстве? Думаю , да. Там же у Гребенщикова песня была: „ Есть город золотой , с прозрачными воротами и яркою звездой“. Это же мечта Гребенщикова», — сказал Симановский в эфире ЕТВ. По его словам , за год территорию школы окончательно « приведут в порядок», реконструируют спортивный комплекс.



