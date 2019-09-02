«Школа будущего»: новое здание на ВИЗ-бульваре открыли для учеников

На Верх-Исетском бульваре для учеников открыли новое здание школы номер один. О предстоящей реконструкции было объявлено еще в 2014 году , через год представили проект , а к 2017 году старинное здание 1938 года постройки сровняли с землей. Вместо него возвели огромный корпус на тысячу учащихся со спортплощадками и пуфиками в коридорах.



