Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

«Школа будущего»: новое здание на ВИЗ-бульваре открыли для учеников

11:51, 02 Сентябрь 2019
b3be7b39-e6a6-4391-a840-b72f17521f6c.jpg
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Учеников поздравили губернатор Куйвашев и мэр Высокинский.
На Верх-Исетском бульваре для учеников открыли новое здание школы номер один. О предстоящей реконструкции было объявлено еще в 2014 году, через год представили проект, а к 2017 году старинное здание 1938 года постройки сровняли с землей. Вместо него возвели огромный корпус на тысячу учащихся со спортплощадками и пуфиками в коридорах.

С началом учебного года школьников поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Это школа будущего», — прокомментировал он в Instagram. И мэр Александр Высокинский. Последний вышел на сцену с букетом красных роз и поздравил учителя, который проработал в школе 35 лет подряд. После этого он дал всем наставления, добавив в происходящее щепотку меланхолии.
Досье знаний: кто ты — ботаник, фантазер или лентяй
Кем бы вы были в школе, если оценить вас по уровню базовых знаний общеобразовательной программы?
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
У каждого своя задача. Но очень много будет зависеть от родителей, когда вы обнимите ребенка и поможете сделать уроки.

Александр Высокинский
В начале 2019 года школу планировали объединить с гимназией № 2. Но от идеи пришлось отказаться из-за бунта родителей.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале ««Школа будущего»: новое здание на ВИЗ-бульваре открыли для учеников»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, виз-бульвар, 1 сентября, школа, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Деньги VS цветы жизни. Нужны ли букеты уральским учителям?
Общество
Деньги VS цветы жизни. Нужны ли букеты уральским учителям?
ЕТВ узнал мнение всех, на ком отразилась цветочная благотворительность.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
05 сентября в 19:30
С Олег Лоевский
Гости Екатеринбурга
Александр Рогов больше не говорит о трендах
Александр Рогов больше не говорит о трендах
От Светланы Зенковой
Для 19 тысяч екатеринбуржцев началась новая жизнь — школа
Общество
Для 19 тысяч екатеринбуржцев началась новая жизнь — школа
А День знаний, по-прежнему, праздник не только для первоклашек, но для всех и каждого.