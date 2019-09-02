«Школа будущего»: новое здание на ВИЗ-бульваре открыли для учеников
11:51, 02 Сентябрь 2019
Учеников поздравили губернатор Куйвашев и мэр Высокинский.
На Верх-Исетском бульваре для учеников открыли новое здание школы номер один. О предстоящей реконструкции было объявлено еще в 2014 году, через год представили проект, а к 2017 году старинное здание 1938 года постройки сровняли с землей. Вместо него возвели огромный корпус на тысячу учащихся со спортплощадками и пуфиками в коридорах.
С началом учебного года школьников поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Это школа будущего», — прокомментировал он в Instagram. И мэр Александр Высокинский. Последний вышел на сцену с букетом красных роз и поздравил учителя, который проработал в школе 35 лет подряд. После этого он дал всем наставления, добавив в происходящее щепотку меланхолии.
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