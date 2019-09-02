После скандала с врачами свердловский министр поехал по больницам
11:30, 02 Сентябрь 2019
Андрей Цветков встретился с докторами из Каменск-Уральского.
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков посетил городскую больницу Каменск-Уральского. Чиновник осмотрел круглосуточный стационар терапевтического профиля, неврологический корпус, детское хирургическое и детское инфекционное отделения, отделения гнойной, плановой и неотложной хирургии и другое. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Цветкову рассказали, что в больнице вовсю идет ремонт, обновляется оборудование. Министр заверил, что готов к диалогу «с движущей силой медицины региона — санитарками, медицинскими сёстрами, врачами». Андрей Цветков пообещал вернуться в Каменск-Уральский через десять дней, чтобы проконтролировать ход работ.
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В августе все хирурги тагильской ГКБ № 1 во главе с заведующим отделения написали заявления об увольнении. Главными причинами такого поступка они назвали большую нагрузку и низкие зарплаты. Скандал быстро дошел до Кремля, после чего губернатор Евгений Куйвашев вызвал из отпуска министра здравоохранения Андрея Цветкова и созвал срочное совещание. После переговоров пять из шести хирургов передумали увольняться. Их требования также были выполнены — к коллективу ЦГБ № 1 присоединятся два хирурга Областной клинической больницы № 1 и ординаторы. Свердловская прокуратура организовала проверку условий труда в учреждении. Губернатор Куйвашев поручил провести социологическое исследования по качеству медицинских услуг в регионе.
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