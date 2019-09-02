После скандала с врачами свердловский министр поехал по больницам

круглосуточный стационар терапевтического профиля

неврологический корпус

детское хирургическое и детское инфекционное отделения

отделения гнойной

плановой и неотложной хирургии и другое. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.





Цветкову рассказали , что в больнице вовсю идет ремонт , обновляется оборудование. Министр заверил , что готов к диалогу « с движущей силой медицины региона — санитарками , медицинскими сёстрами , врачами». Андрей Цветков пообещал вернуться в Каменск-Уральский через десять дней , чтобы проконтролировать ход работ.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков посетил городскую больницу Каменск-Уральского. Чиновник осмотрел