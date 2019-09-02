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Объекты ЧМ вокруг «Екатеринбург Арены» разберут спустя год

19:11, 02 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Работы должны завершить к 20 октября. 

В Екатеринбурге наконец демонтируют временные конструкции, оставшиеся после ЧМ-2018. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, ненужные объекты расположены в границах улиц Пирогова — Ключевская — Венгерских Коммунаров. На благоустройство территории из регионального бюджета выделили 400 тысяч рублей. Работы должны завершить до 20 октября.

Напомним, игры чемпионата мира по футболу прошли в Екатеринбурге в июне 2018 года. К августу все досмотровые шатры оставались на прежних местах, но после возмущения мэрии их наконец начали разбирать. Демонтировать должны и временные трибуны «Екатеринбург-Арены». Их распределят по другим полям в 2019 году. На работы уйдет 500 миллионов рублей. На 95% их профинансируют из федерального бюджета.


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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, ЧМ-2018, стадион, Екатеринбург Арена, Екатеринбург
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