Объекты ЧМ вокруг «Екатеринбург Арены» разберут спустя год

В Екатеринбурге наконец демонтируют временные конструкции, оставшиеся после ЧМ-2018. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, ненужные объекты расположены в границах улиц Пирогова — Ключевская — Венгерских Коммунаров. На благоустройство территории из регионального бюджета выделили 400 тысяч рублей. Работы должны завершить до 20 октября.

Напомним, игры чемпионата мира по футболу прошли в Екатеринбурге в июне 2018 года. К августу все досмотровые шатры оставались на прежних местах, но после возмущения мэрии их наконец начали разбирать. Демонтировать должны и временные трибуны «Екатеринбург-Арены». Их распределят по другим полям в 2019 году. На работы уйдет 500 миллионов рублей. На 95% их профинансируют из федерального бюджета.



