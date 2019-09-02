Новый мост в Филькино, который ждали два года, ушел под воду

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Мэр Серовского округа Василий Сизиков заявил , что мост официально так и не был введен в эксплуатацию из-за высокого уровня воды. Повреждение моста произошло из-за того , что в несущие конструкции врезалось проплывавшее бревно. « Особо отмечу , что строящийся мост через реку Каква сертифицирован должным образом , и после окончания строительства будет полностью отвечать всем требованиям безопасности», — заявил Сизиков.



Жители Филькино два года просили властей построить мост , но потом собрали деньги и сделали его сами. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности — переправа была единственной возможностью жителей воспользоваться транспортом или медицинскими услугами и началось строительство капитального моста. Работы осложняли паводки и в итоге мост сделали шириной в один метр. Жители опасаются , что на нем нельзя будет разойтись с коляской.

Мост в селе Филькинопоявление которого жители ждали два годаразвалился. Переправу открыли 31 августано уже 2 сентября его средняя часть ушла под воду. Фотографии опубликовала местная жительница Анастасия Пристав на своей странице воВКонтакте». По ее словамсейчас на месте переправы работает лодочник. Специалисты автодора уже приехали на мостего обещают скоро починить.