Новый мост в Филькино, который ждали два года, ушел под воду
15:42, 02 Сентябрь 2019
Жителей перевозят на лодке.
Мост в селе Филькино, появление которого жители ждали два года, развалился. Переправу открыли 31 августа, но уже 2 сентября его средняя часть ушла под воду. Фотографии опубликовала местная жительница Анастасия Пристав на своей странице во «ВКонтакте». По ее словам, сейчас на месте переправы работает лодочник. Специалисты автодора уже приехали на мост, его обещают скоро починить.
Мэр Серовского округа Василий Сизиков заявил, что мост официально так и не был введен в эксплуатацию из-за высокого уровня воды. Повреждение моста произошло из-за того, что в несущие конструкции врезалось проплывавшее бревно. «Особо отмечу, что строящийся мост через реку Каква сертифицирован должным образом, и после окончания строительства будет полностью отвечать всем требованиям безопасности», — заявил Сизиков.
Жители Филькино два года просили властей построить мост, но потом собрали деньги и сделали его сами. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности — переправа была единственной возможностью жителей воспользоваться транспортом или медицинскими услугами и началось строительство капитального моста. Работы осложняли паводки и в итоге мост сделали шириной в один метр. Жители опасаются, что на нем нельзя будет разойтись с коляской.
Досье знаний: кто ты — ботаник, фантазер или лентяй
Кем бы вы были в школе, если оценить вас по уровню базовых знаний общеобразовательной программы?
Новое и интересное
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Литература и парфюмерия
Для людей и лошадей построили мост за 400 миллионов и 10 месяцев
Общество
Верхнее Дуброво радуется новому путепроводу и боится, что на него не будут пускать простых смертных.