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Екатеринбуржец-должник потерял BMW на Белинского

12:25, 02 Сентябрь 2019
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Фото: УФССП по Свердловской области
Приставы арестовали дорогой кроссовер во время рейда с ГИБДД.
Свердловские приставы и дорожные полицейские вышли в совместный рейд по должникам. В Екатеринбурге они стояли на трех точках: на перекрестке Белинского — Фурманова, на проспекте Космонавтов и Кольцовском тракте. На первой точке удалось остановить должника на BMW, машину сразу же арестовали и отправили на специальную стоянку.

Похожая история произошла еще с 11 автолюбителями по всей Свердловской области. Так, например, краснотурьинец лишился ВАЗ-2112 и пошел домой пешком.

В пресс-службе УФССП по Свердловской области рассказали, что для обнаружения должников стали использовать систему «Дорожный пристав». Она выявляет тех, кто имеет какие бы то ни было долги, но не фиксирует нарушения ПДД, как это было раньше.

40 обнаруженных должников расплатились в течение суток, добавили в УФССП.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, долги, УФССП по Свердловской области, УФССП, приставы, Екатеринбург
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