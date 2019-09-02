Екатеринбуржец-должник потерял BMW на Белинского

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Похожая история произошла еще с 11 автолюбителями по всей Свердловской области. Так , например , краснотурьинец лишился ВАЗ-2112 и пошел домой пешком.





В пресс-службе УФССП по Свердловской области рассказали , что для обнаружения должников стали использовать систему « Дорожный пристав». Она выявляет тех , кто имеет какие бы то ни было долги , но не фиксирует нарушения ПДД , как это было раньше.





40 обнаруженных должников расплатились в течение суток , добавили в УФССП.

Свердловские приставы и дорожные полицейские вышли в совместный рейд по должникам. В Екатеринбурге они стояли на трех точках: на перекрестке Белинского — Фурманована проспекте Космонавтов и Кольцовском тракте. На первой точке удалось остановить должника на BMW, машину сразу же арестовали и отправили на специальную стоянку.