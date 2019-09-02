Екатеринбуржец-должник потерял BMW на Белинского
12:25, 02 Сентябрь 2019
Приставы арестовали дорогой кроссовер во время рейда с ГИБДД.
Свердловские приставы и дорожные полицейские вышли в совместный рейд по должникам. В Екатеринбурге они стояли на трех точках: на перекрестке Белинского — Фурманова, на проспекте Космонавтов и Кольцовском тракте. На первой точке удалось остановить должника на BMW, машину сразу же арестовали и отправили на специальную стоянку.
Похожая история произошла еще с 11 автолюбителями по всей Свердловской области. Так, например, краснотурьинец лишился ВАЗ-2112 и пошел домой пешком.
В пресс-службе УФССП по Свердловской области рассказали, что для обнаружения должников стали использовать систему «Дорожный пристав». Она выявляет тех, кто имеет какие бы то ни было долги, но не фиксирует нарушения ПДД, как это было раньше.
40 обнаруженных должников расплатились в течение суток, добавили в УФССП.
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