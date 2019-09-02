Екатеринбуржцы выше оценили общественный транспорт за год

Екатеринбург не вошел в тройку российских городов , где жить комфортнее всего. Рейтинг , составленный SuperJob, возглавили Тюмень , Казань и Краснодар. При этом , согласно опросу , 86% екатеринбуржцев довольны жизнью в своем городе. За год этот показатель вырос на четыре пункта.



