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Екатеринбуржцы выше оценили общественный транспорт за год

12:16, 02 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
При этом в тройку российских городов по качеству жизни уральская столица все равно не вошла.
Екатеринбург не вошел в тройку российских городов, где жить комфортнее всего. Рейтинг, составленный SuperJob, возглавили Тюмень, Казань и Краснодар. При этом, согласно опросу, 86% екатеринбуржцев довольны жизнью в своем городе. За год этот показатель вырос на четыре пункта.

По данным экспертов, примерно все показатели уровня городской жизни в Екатеринбурге являются средними. С 2018 года жители уральской столицы выше оценили качество общественного транспорта (с 22 до 23%), доступность хорошей работы (с 10 до 12%), качество экологии (с 5 до 6%), медицины (с 10 до 12%). Интересно, что екатеринбуржцы стали хуже относиться к паркам и скверам: за год падение — с 32 до 27%.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, рейтинг, парки и скверы екатеринбурга, дороги, общественный транспорт, Екатеринбург
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