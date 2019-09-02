Екатеринбуржцы выше оценили общественный транспорт за год
12:16, 02 Сентябрь 2019
При этом в тройку российских городов по качеству жизни уральская столица все равно не вошла.
Екатеринбург не вошел в тройку российских городов, где жить комфортнее всего. Рейтинг, составленный SuperJob, возглавили Тюмень, Казань и Краснодар. При этом, согласно опросу, 86% екатеринбуржцев довольны жизнью в своем городе. За год этот показатель вырос на четыре пункта.
По данным экспертов, примерно все показатели уровня городской жизни в Екатеринбурге являются средними. С 2018 года жители уральской столицы выше оценили качество общественного транспорта (с 22 до 23%), доступность хорошей работы (с 10 до 12%), качество экологии (с 5 до 6%), медицины (с 10 до 12%). Интересно, что екатеринбуржцы стали хуже относиться к паркам и скверам: за год падение — с 32 до 27%.
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