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Свердловского чиновника будут судить за раздачу прав трактористам

18:43, 02 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Начальник гостехнадзора устроил все для 32 человек. 
Экс-начальник екатеринбургского отдела гостехнадзора в министерстве сельского хозяйства будут судить за получение 32 взяток. По версии следствия, 54-летний мужчина незаконно выдавал жителям права на управления трактором за деньги. Они получали документ без сдачи экзамена и обучения. За два года он «помог» 32 водителям, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Мужчине предъявили обвинение в получении взяток. После проведения расследования дело передали в Октябрьский суд.

Недавно в Свердловской области поймали мужчину с липовым удостоверением ФСБ. Он перевоплощался в представителя организации и вымогал деньги у бизнесменов. Теперь он будет сидеть в колонии два года.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Следственный комитет , полиция, Екатеринбург, права
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