Свердловского чиновника будут судить за раздачу прав трактористам

Экс-начальник екатеринбургского отдела гостехнадзора в министерстве сельского хозяйства будут судить за получение 32 взяток. По версии следствия , 54-летний мужчина незаконно выдавал жителям права на управления трактором за деньги. Они получали документ без сдачи экзамена и обучения. За два года он « помог» 32 водителям , сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Мужчине предъявили обвинение в получении взяток. После проведения расследования дело передали в Октябрьский суд.





Недавно в Свердловской области поймали мужчину с липовым удостоверением ФСБ. Он перевоплощался в представителя организации и вымогал деньги у бизнесменов. Теперь он будет сидеть в колонии два года.