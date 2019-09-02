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Энергетики испытали три тысячи километров труб в Екатеринбурге

13:53, 02 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Во время одной из последних опрессовок на Юго-Западе нашли два повреждения.

Специалисты ЕТК проверили на прочность три тысячи километров трубопроводов. Энергетики завершают испытания теплосетей Екатеринбурга и Березовского рассказали в пресс-службе ЕТК.

На сегодня испытано более 94% квартальных трубопроводов отопления и ГВС от центральных тепловых пунктов, котельных. Одна из последних опрессовок прошла на Юго-Западе. Энергетики ЕТК проверили трубопровод, который обслуживает жителей улиц Амундсена, Онуфриева, Решетникова. Нашли два повреждения, к началу отопительного сезона эти участки отремонтируют.

Третий этап опрессовок в Екатеринбурге закончился 15 августа. Как сообщали ЕТВ в пресс-службе ЕТК, в уральской столице повреждения труб зафиксировали на 16 улицах: Серафимы Дерябиной, Решетникова, Посадской, Куйбышева, переулке Трамвайном, Сиреневом бульваре, Восточной, Крылова, Вайнера, Шейнкмана, Волгоградской, Фрезеровщиков, Расковой, Таватуйской, Бакинских Комиссаров и Красноармейской.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург, трубы, ЕТК
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