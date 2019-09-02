«Дареному коню…»: департамент образования — о школе Симановского
17:18, 02 Сентябрь 2019
Екатерина Сибирцева считает, что отказываться от проектов меценатов при нехватке ресурсов нельзя.
Начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева прокомментировала ремонт школы № 106, которую взял под крыло ее выпускник Андрей Симановский. Она считает, что администрация не может устанавливать жесткие ограничения к проектам в условиях дефицита государственного ресурса. Тем более, «золотую» школу одобрил лично мэр Александр Высокинский, а бизнесмен Андрей Симановский получил все заключения Роспотребнадзора и МЧС.
«Конечно, это эксперимент. Но позволю себе вспомнить поговорку про дареного коня. Андрей Моисеевич очень много помогает этой школе, и не только этой. В целом у него много интересных инициатив. То, что они существуют нет ничего плохого. … Он видит так свою школу. В ситуации дефицита ресурсов надо радоваться тому, что есть», — заявила Сибирцева.
Школу № 106 начали активно обсуждать после того, как на нее набросился блогер Илья Варламов. Он назвал обилие золота «цыганщиной» и предложил мэрии впредь отказываться от таких подарков. За мецената вступился губернатор Куйвашев. Он назвал инициативу похвальной, хотя добавил, что у Симановского есть проблемы со вкусом.
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