Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

«Дареному коню…»: департамент образования — о школе Симановского

17:18, 02 Сентябрь 2019
yvyv.jpg
Фото: ЕТВ
Екатерина Сибирцева считает, что отказываться от проектов меценатов при нехватке ресурсов нельзя.
Начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева прокомментировала ремонт школы № 106, которую взял под крыло ее выпускник Андрей Симановский. Она считает, что администрация не может устанавливать жесткие ограничения к проектам в условиях дефицита государственного ресурса. Тем более, «золотую» школу одобрил лично мэр Александр Высокинский, а бизнесмен Андрей Симановский получил все заключения Роспотребнадзора и МЧС.

«Конечно, это эксперимент. Но позволю себе вспомнить поговорку про дареного коня. Андрей Моисеевич очень много помогает этой школе, и не только этой. В целом у него много интересных инициатив. То, что они существуют нет ничего плохого. … Он видит так свою школу. В ситуации дефицита ресурсов надо радоваться тому, что есть», — заявила Сибирцева.

Школу № 106 начали активно обсуждать после того, как на нее набросился блогер Илья Варламов. Он назвал обилие золота «цыганщиной» и предложил мэрии впредь отказываться от таких подарков. За мецената вступился губернатор Куйвашев. Он назвал инициативу похвальной, хотя добавил, что у Симановского есть проблемы со вкусом.
Досье знаний: кто ты — ботаник, фантазер или лентяй
Кем бы вы были в школе, если оценить вас по уровню базовых знаний общеобразовательной программы?
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале « «Дареному коню…»: департамент образования — о школе Симановского »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, школа, Сима-лэнд, школа №106
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Город
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.
Литература и парфюмерия
03 сентября в 19:30
С
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
05 сентября в 19:30
С Олег Лоевский