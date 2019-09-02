«Дареному коню…»: департамент образования — о школе Симановского

Начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева прокомментировала ремонт школы № 106 , которую взял под крыло ее выпускник Андрей Симановский. Она считает , что администрация не может устанавливать жесткие ограничения к проектам в условиях дефицита государственного ресурса. Тем более, « золотую» школу одобрил лично мэр Александр Высокинский , а бизнесмен Андрей Симановский получил все заключения Роспотребнадзора и МЧС.





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Школу № 106 начали активно обсуждать после того , как на нее набросился блогер Илья Варламов. Он назвал обилие золота « цыганщиной» и предложил мэрии впредь отказываться от таких подарков. За мецената вступился губернатор Куйвашев. Он назвал инициативу похвальной , хотя добавил , что у Симановского есть проблемы со вкусом.

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