РПЦ привлекла экспертов для оценки креста Покраса Лампаса на Уралмаше
12:36, 01 Сентябрь 2019
Владимир Легойда встал на сторону художника, против работы которого выступили православные активисты.
Московский патриархат привлек экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге. Как сообщил в эфире радио «Вера» пиарщик РПЦ Владимир Легойда, заключение позволит понять, какой смысл художник закладывал в супрематический крест. «Действительно есть канон о невозможности нанесения изображения креста на „попираемой“ земле. Но надо изучать контекст, тут я не богослов, не историк Церкви, не специалист по этому вопросу — надо разбираться. Мы попросили, чтобы было заключение по этому вопросу», — заявил он.
Легойда добавил, что изображения креста встречаются на полу даже в храмах. Но окончательное решение должны вынести специалисты. Позицию Покраса Лампаса в этом вопросе пиарщик РПЦ поддержал. «Художник сказал, что никого не собирается оскорблять. Мне то, что я услышал из его уст, очень понравилось. Активистам надо разбираться, тема неоднозначная», — сообщил Легойда.
В воскресенье, 25 августа, руководитель музея святости Оксана Иванова устроила акцию против работы Покраса Лампаса на Уралмаше. Активистка посредством современного искусства решила доказать, что в основе граффити был именно православный символ. Для этого участники выстроились в футболках с надписью: «Крест — символ победы Христа над смертью». После переговоров с организаторами и администрацией, реставрацию супрематического креста отменили. Художник согласился переделать работу, чтобы уйти от ассоциаций с христианским символа. Несколько дней спустя Оксану Иванову доставили в суд по обвинению в организации несанкционированного митинга. Поддержать ее приезжал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Покрас Лампас также выразил православной активистке слова поддержки. В итоге, дедо вернули полиции из-за многочисленных нарушений.
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