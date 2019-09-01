РПЦ привлекла экспертов для оценки креста Покраса Лампаса на Уралмаше 

Московский патриархат привлек экспертов для оценки работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге. Как сообщил в эфире радио « Вера» пиарщик РПЦ Владимир Легойда , заключение позволит понять , какой смысл художник закладывал в супрематический крест. « Действительно есть канон о невозможности нанесения изображения креста на „ попираемой“ земле. Но надо изучать контекст , тут я не богослов , не историк Церкви , не специалист по этому вопросу — надо разбираться. Мы попросили , чтобы было заключение по этому вопросу», — заявил он.





Легойда добавил , что изображения креста встречаются на полу даже в храмах. Но окончательное решение должны вынести специалисты. Позицию Покраса Лампаса в этом вопросе пиарщик РПЦ поддержал. « Художник сказал , что никого не собирается оскорблять. Мне то , что я услышал из его уст , очень понравилось. Активистам надо разбираться , тема неоднозначная», — сообщил Легойда.



