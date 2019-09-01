Прокуратура заставит мэрию вернуть горячую воду в Городок чекистов

Прокуратура Екатеринбурга провела проверку из-за отсутствия горячей воды в городке чекистов. Авария на сетях произошла еще 12 августа. Трубы оказались бесхозными , поэтому никто так и не начал их ремонтировать. В результате , без горячей воды сидели 14 корпусов городка чекистов , сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Решить вопрос можно только если администрация определит , за кем закрепить эти сети. Прокуратура усмотрела в ситуации нарушении закона об организации местного самоуправления. Мэр Александр Высокинский получил представление с требованием как можно скорее вернуть жителям горячую воду.





Без горячей воды на две недели также оставались жители ЖБИ. Водоснабжение пришлось временно прекратить из-за подготовке к зиме Ново-Свердловской ТЭЦ. Потом специалисты ЕТК перераспределили нагрузку на сетях и вода вернулась в 149 домов.