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Прокуратура заставит мэрию вернуть горячую воду в Городок чекистов

15:06, 01 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
Трубы не чинят с середины августа, потому что не могут найти хозяина.
Прокуратура Екатеринбурга провела проверку из-за отсутствия горячей воды в городке чекистов. Авария на сетях произошла еще 12 августа. Трубы оказались бесхозными, поэтому никто так и не начал их ремонтировать. В результате, без горячей воды сидели 14 корпусов городка чекистов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Решить вопрос можно только если администрация определит, за кем закрепить эти сети. Прокуратура усмотрела в ситуации нарушении закона об организации местного самоуправления. Мэр Александр Высокинский получил представление с требованием как можно скорее вернуть жителям горячую воду.

Без горячей воды на две недели также оставались жители ЖБИ. Водоснабжение пришлось временно прекратить из-за подготовке к зиме Ново-Свердловской ТЭЦ. Потом специалисты ЕТК перераспределили нагрузку на сетях и вода вернулась в 149 домов.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, горячая вода, Городок Чекистов, теплосети, мэр, прокуратура, Александр Высокинский
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